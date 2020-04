Date de lancement de HBO MAX aux États-Unis

Crédit: Warner Media



La date de lancement aux États-Unis du service de streaming HBO Max a été fixée au 27 mai, comme indiqué par Variété. Le service sera lancé à un prix de 14,99 $ / mois.

Étiqueté comme «Là où HBO se réunit beaucoup plus», HBO Max est plus qu’une simple version en streaming de HBO (ou son service de streaming HBO Now actuel), mais fonctionnera plutôt comme le premier service de streaming de facto de WarnerMedia avec du contenu provenant de toute la société multimédia. portefeuille. Le contenu classique comprend copains, La théorie du Big Bang, Parc du Sud, la plupart des films du Studio Ghibli, Le magicien d’Ozet les films DC Joker et Suicide Squad.

Les émissions de télévision liées à la bande dessinée qui devraient faire leurs débuts sur HBO Max incluent la deuxième saison de Patrouille du destin (partagé avec DC Universe), un nouveau Bled dessin animé, une animation en trois parties Aquaman: roi d’Atlantide, l’action en direct DMZ série, et trois autres nouveaux spectacles qui n’ont pas été spécifiés comme live-action ou Animé: DC Super Hero High, Strange Adventures, et un titre encore inconnu La lanterne Verte.

Les abonnés HBO Now qui l’ont acheté via HBO auront accès gratuitement à HBO Max, ainsi que les clients AT&T et Charter Communications qui s’abonnent à HBO.