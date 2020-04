La Honda CBF190R sera-t-elle habillée comme le nouveau BS6 CB Hornet?

Honda n’a pas encore mis à jour le CB Hornet en conformité avec BS6 mais avait déposé un brevet pour le CBF190R l’année dernière, ce qui nous amène à spéculer si ce dernier pourrait être amené en Inde habillé comme le nouveau CB Hornet.

Honda a mis à jour sa gamme pour la conformité BS6 ​​au cours des dernières semaines, mais il y a encore des absents importants comme le CB Hornet et le X-Blade. C’est particulièrement inhabituel, car Honda a toujours été en avance en matière de conformité à la législation locale. Ils ont été le premier fabricant de deux-roues à sortir un deux-roues BS4, le premier à introduire CBS et également le premier à lancer un deux-roues à plainte BS6 en Inde. C’est aussi inhabituel que le CB Hornet et le X-Balde sont des motos populaires.

Honda pourrait probablement apporter le CBF190R vendu en Chine pour le nouveau BS6 CB Hornet

On ne sait toujours pas quand ces deux motos recevront leur mise à jour BS6 ou y a-t-il un changement majeur à venir? Fait intéressant, Honda avait déposé un brevet pour le CBF190R en juin 2019, ce qui nous amène à croire que le CBF190R pourrait être le nouveau Hornet pour l’Inde. La CBF190R est une moto nue vendue par Sundiro Honda pour le marché chinois. Sundiro est essentiellement le partenaire chinois de Honda, comme Hero était une fois en Inde.

Honda vend cette série de motos de 190 cm3 en Chine depuis un certain temps maintenant et elle comprend les CBF190TR, CBF190X et CBF190R mentionnés ci-dessus. Hond a déposé un brevet uniquement pour le CBF190R nu en Inde. Il est propulsé par un moteur monocylindre de 184 cm3 refroidi par air qui produit un humble 16,86 PS et 16,3 Nm. Il y a deux résultats possibles de ce scénario. Expliquons-nous.

Premièrement, Honda pourrait amener le CBF190R en Inde en tant que nouveau Hornet et le positionner entre le segment des motos 160cc à 200cc en Inde. Il pourrait éventuellement voir une amélioration des performances par rapport au modèle chinois. Le CBF190R, produit en Chine, produit actuellement une puissance similaire à la TVS Apache RTR 160 4V en Inde. Dans ce cas, le X-Blade reprendra ensuite le segment 160cc où il rivalisera avec des Apache RTR 160 4V, Suzuki Gixxer ou Bajaj Pulsar NS160.

Lisez aussi: Ninja 300 vs Duke 390 vs Dominar 400 vs Apache RR 310 – Course à toute vitesse!

L’autre possibilité est que Honda puisse faire avancer la conception et quelques autres composants du CBF190R au Hornet BS6 CB. Le design du Hornet, bien que très jeune, a commencé à montrer un peu son âge et de nouveaux panneaux de carrosserie frais pourraient lui donner un tout nouvel attrait. Le CBF190R bénéficie également de fonctionnalités haut de gamme telles que des barres clipsables en aluminium, une fourche inversée, des disques de pétales aux deux extrémités et un ABS monocanal. Les fourches USK sont une nouveauté dans ce segment et pourraient placer la Honda au-dessus de ses concurrents.

Lisez aussi: Que diriez-vous de Yamaha apporter cette moto hors route en Inde?

Dans ce deuxième cas, le Hornet continuera avec le même moteur 160cc mais réglé pour de meilleures performances tandis que le X-Blade exécute le même air que le BS6 Unicorn. Tout cela n’est encore que de la spéculation et il n’y a aucune indication claire de Honda sur le BS6 CB Hornet ou le X-Blade. Il est arrivé plus tôt que Honda ait breveté certains produits mondiaux ici en Inde mais ne les ait jamais vraiment lancés. Néanmoins, nous espérons que le CB Hornet et le X-Xblade sont prêts pour une mise à niveau de bon goût.