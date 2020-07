«  Je pense que c’est juste son ADN  »: l’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, félicite Cristiano Ronaldo après une 9e victoire consécutive au titre – Football

in

Il n’est pas exagéré de dire que Cristiano Ronaldo a eu plus d’impact sur le neuvième titre consécutif de la Juventus en Serie A que quiconque. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a égalé un record en marquant en 11 matches de championnat consécutifs avant la pause pour la pandémie de coronavirus et a rapidement retrouvé sa forme lors de la reprise en atteignant la barre des 30 buts après seulement 30 matchs à sa deuxième saison en Italie.

Pour son 31e but, Ronaldo a marqué le premier match lorsque la Juventus a battu la Sampdoria 2-0 dimanche pour sceller le titre avec deux matchs à perdre. Ronaldo n’a besoin que d’un but de plus pour briser l’égalité pour le record d’une saison de la Juventus pour les buts en championnat établi par Felice Borel en 1933-34.

Les 10 buts de Ronaldo après le verrouillage sont plus que tout autre joueur n’a marqué dans les cinq meilleures ligues européennes, avec Raheem Sterling de Manchester City et Robert Lewandowski du Bayern Munich en marquant chacun neuf. « Les records sont toujours importants, mais l’important est que l’équipe gagne », a déclaré Ronaldo.

«Ces choses sont bien, mais le titre de buteur est un processus naturel qui découle du fait de marquer pour gagner des matchs pour l’équipe. À 35 ans, Ronaldo a commencé tous les matchs depuis le redémarrage. « Il a cette incroyable capacité de récupération », a déclaré l’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri. «Je pense que c’est juste dans son ADN, sa capacité à se projeter sur le prochain objectif, à chaque fois. Son taux de récupération mentale et physique est vraiment unique.

Ronaldo a développé un partenariat efficace avec Paulo Dybala lors du redémarrage. « Nous pourrions avoir des moments dans un match où nous ne couvrons pas la surface de réparation à la perfection, mais tout est compensé par leur force individuelle », a déclaré Sarri. «Nous parlons de deux joueurs qui se sont combinés pour marquer 41 buts cette saison. C’est un niveau de classe mondiale. »

SÉANCES CONSÉCUTIVES

Jusqu’à récemment, le plus grand nombre de titres consécutifs remportés en Serie A avait été de cinq, initialement établis par la Juventus de 1931 à 1935.

La séquence de cinq saisons a ensuite été assortie par Torino de 1943 à 1949 – y compris une période interrompue par la Seconde Guerre mondiale; et Inter Milan de 2006-10.

La Juventus a déjà la plus longue séquence dans les cinq meilleures ligues européennes. Bien que le Bayern Munich, qui a récemment remporté la Bundesliga pour la huitième fois consécutive, ne soit pas loin derrière.

La plus longue séquence de haut vol n’importe où en Europe a été de 14 établie par le club letton Skonto de 1991 à 2004 et Lincoln de Gibraltar de 2003 à 2016.

SYSTÈME DE SARRI

La seule critique majeure entourant les huit titres précédents de la Juventus était que l’équipe n’était pas jolie à regarder.

Les trois premiers titres remportés sous Antonio Conte, puis les cinq suivants sous Massimiliano Allegri impliquaient des équipes caractérisées pour leur défense suffocante et leurs contre-attaques rapides.

L’entraîneur de première année, Sarri, devait installer son système révélateur de passes rapides et de magie offensive – un système qu’il a perfectionné à la perfection à Naples avant de surmonter les sceptiques pour diriger Chelsea vers le titre de la Ligue Europa la saison dernière.

Mais avec des stars individuelles comme Ronaldo, Dybala et Higuain capables de décider des matches par elles-mêmes, le consensus est que «Sarriball» n’a pas encore été pleinement mis en œuvre à Turin.

Si Sarri peut faire en sorte que son milieu de terrain préféré, Jorginho, quitte Chelsea et le rejoigne à la Juventus la saison prochaine, cependant, l’entraîneur pourrait avoir plus d’impact.

En attendant, Sarri peut profiter de son premier titre majeur en Italie – et de son seul trophée dans son pays d’origine depuis qu’il a conduit Sansovino au championnat de la Coupe d’Italie de Serie D en 2003.

Les deux premières chances de Sarri à un titre cette saison ont été perdues – contre la Lazio en Super Coupe d’Italie en décembre, puis contre Naples en finale de la Coupe d’Italie le mois dernier.

LIGUE DES CHAMPIONS SUIVANT

Si dominant en Serie A, le plus grand objectif de la Juventus à ce stade est de remporter la Ligue des champions. Les Bianconeri accueillent Lyon lors du match retour des huitièmes de finale retardé le 7 août et doivent renverser une défaite 1-0 de février. Si la Juventus peut faire cela, elle se qualifiera pour les huit derniers à Lisbonne.

