Je ne suis pas d’accord avec ça! Les détails de la prochaine saison sont disponibles?

I Am Not Okay With This est une bande dessinée écrite par Charles Forsman, qui a été convertie en série dramatique pour adolescents. La bande dessinée raconte l’histoire d’un adolescent qui fait face à des difficultés de la vie de lycée avec d’autres facteurs d’avoir une superpuissance.

La première saison a été appréciée par le public et attend maintenant et attend avec impatience la deuxième. La vraie question est, quand allons-nous avoir la saison 2 de Je ne suis pas d’accord avec ça?

Quand la date de sortie sera-t-elle disponible?

Personne ne peut actuellement prédire ou assurer la date de sortie de la très attendue saison 2 de I Not Okay With This. Il a été retardé en raison du verrouillage imposé en raison de la pandémie.

Quel sera le casting pour la saison prochaine?

Certains acteurs sont en pourparlers pour être le casting de l’émission pour la deuxième saison, mais rien ne peut être dit avec certitude. Certains d’entre eux sont de Kathleen Rose Perkins, Sophia Wills, Wyatt Oleff, Sofia Bryant et Aidan Wojtak Hissong.