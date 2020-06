Date de sortie, Cast Et bien plus encore!

– – –

Cowboy Bebop Live Action Saison 1

Êtes-vous un fan de séries japonaises? Si oui, alors nous avons sûrement une bonne nouvelle pour vous dans notre magasin. Netflix est prêt à proposer une série humaine en direct d’une série japonaise. Notre plate-forme de streaming préférée, Netflix développe une série. Précisément, nous pouvons dire adapter la série animée japonaise en tant que série humaine, nommée Cowboy Bebop Live Action.

Cette nouvelle série à venir est essentiellement un Netflix Original. La science-fiction Cowboy Bebop Live Action est basée sur des séries de mangas japonais du même nom. Netflix s’est adapté ou on peut dire recréé cette série de mangas en anglais pour le monde entier. Cette série a gagné une énorme base de fans lors de sa sortie au Japon. L’héritage de cet anime prévaut toujours car il fait partie des plus grands anime jamais réalisés.

– – –

Ici, nous discutons de tout ce que nous savons sur la nouvelle série.

Date de sortie de la saison 1 de Cowboy Bebop Live Action

La date de sortie de la série n’est pas encore claire. Il n’y a pas d’annonces et de rapports particuliers sur la sortie de la saison 1 de la série. Le tournage de cette série a beaucoup souffert. Premièrement, l’un des acteurs principaux de la série John Cho a été blessé, provoquant l’arrêt du tournage. Deuxièmement, la nature avait des plans totalement différents pour le monde entier. La pandémie du virus corona a mis le monde entier en pause. En raison de cette crise, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la sortie soit plus tôt que plus tard. Tout ce que nous pourrions faire, c’est attendre patiemment la sortie, probablement en 2021.

Cast de la saison 1 de la prochaine série

La liste des acteurs de l’émission comprend:

John Cho (comme Spike Spiegel),

Alex Hassell (comme Vicious),

Daniella Pineda (comme Faye Valentine),

Elena Satine (comme Julia),

Mustafa Shakir (comme Jet Black)

Tout cela est confirmé pour dix épisodes jusqu’à présent.

Restez à l’écoute sur notre site pour en savoir plus.

– – –