«Je m’en fiche» – Le Dr Disrespect n’est pas un fan de parmi nous mais promet de jouer avec PewDiePie

Parmi nous est certainement l’un des jeux les plus écoutés / joués en ce moment. Il a explosé en popularité presque du jour au lendemain et a réussi à rester au sommet depuis. Presque tous les streamers de grands noms, y compris Ninja, PewDiePie, Pokimane, Disguised Toast, etc. ont joué à ce jeu. Bien que le Dr Disrespect ne soit toujours pas au courant de ce jeu, comme il l’a mentionné dans sa dernière vidéo.

Le Dr Disrespect a toujours été enclin à jouer à des jeux FPS. Il est excellent à Call of Duty Warzone et diffuse cela la plupart du temps. Bien que ses fans lui aient demandé à plusieurs reprises de diffuser Among Us. Enfin, Doc a cédé à toutes ces demandes et a abordé cette question dans un courant récent.

Il a dit «Vous savez une chose que je reçois toujours tout le temps:« Quand allez-vous jouer parmi nous, docteur? Je n’y ai jamais joué. Je vais jouer avec PewDiePie. » PewDiePie a déjà joué Fall Guys avec Doc et le duo s’est beaucoup amusé à faire ça. Les voir jouer à nouveau ensemble serait génial étant donné qu’ils seront également rejoints par de nombreux autres streamers.

Le Dr Disrespect ne peut pas regarder Parmi nous pendant plus de 10 secondes

Bien que Doc ne soit pas particulièrement enthousiasmé par Among Us. Pendant le flux, il a mentionné «Je ne sais même pas de quoi il s’agit, mec. Le premier match, lancez-moi. Je veux dire, nous devons au moins essayer une fois. Je ne peux littéralement pas regarder les gens y jouer plus de 10 secondes parce que je m’en fiche. Mais je vais essayer une fois.

Il semble que Doc n’aime pas vraiment le jeu même si la plupart de la communauté de streaming y joue. Il est possible qu’il l’aime même étant donné que les banderoles jouent généralement avec un lobby complet. De toute évidence, si PewDiePie rejoint le lobby, de nombreux autres streamers se joindront également.

Depuis son retour au streaming, Doc a joué à de nombreux jeux différents pour s’assurer que sa marque se développe sur YouTube. Jouer parmi nous serait une autre poussée pour lui car le jeu a déjà une base de fans distincte. Doc essaiera certainement d’apporter sa « violence, vitesse, élan » au jeu et cherchera à le dominer complètement.

