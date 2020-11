Spécifications du Nokia 8 V 5G UW

Contents 0.1 La description

Nouvelles La description Nokia 8 V 5G UW est un smartphone exclusif de Verizon qui prend en charge leurs bandes mmWave 5G. En ce qui concerne les spécifications, le téléphone arbore un écran FHD + de 6,8 pouces, un processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage extensible et une batterie de 4500 mAh. Il existe une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64MP à l’arrière, tandis que le tireur à selfie à l’avant est de 24MP. Le Nokia 8 V 5G UW sera disponible le 12 novembre avec un prix à partir de 700 $.





Malgré nos efforts pour fournir des spécifications complètes et correctes sur le Nokia 8 V 5G UW, il est toujours possible d'admettre une erreur. Si vous voyez des données erronées ou incomplètes, veuillez FAITES LE NOUS SAVOIR.



