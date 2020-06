James Gunn parle de cinéma et de cinéma sur Instagram

James Gunn est l’une des personnes les plus gracieuses sur les réseaux sociaux. Il prend constamment du temps de sa journée pour non seulement répondre aux questions des fans, mais il réfléchit également à des sujets dont les autres ne seront franchement pas honnêtes. Cela inclut sur Instagram, où il prend régulièrement des questions et y répond sur une variété de choses. Il l’a fait hier, parlant The Suicide Squad, Gardiens 3, et sur le cinéma et l’industrie dans son ensemble. James Gunn est dans un endroit unique pour parler de telles choses, car il a connu du succès sur le circuit indie et studio, sans budget et le genre de budgets dont vous ne pouvez que rêver. Alors, quand il parle, nous devrions tous écouter.

James Gunn sur le cinéma et l’état des choses

Concernant le cinéma lui-même, une réponse m’a vraiment paru très bien exprimé. À la question « Existe-t-il un processus de réalisation de films qui, selon vous, doit changer? » Gunn a répondu: « Beaucoup. Le plus grand est que je souhaite que les studios ne donnent pas le feu vert aux films avant d’avoir un script qu’ils soient satisfaits. La qualité des films augmenterait instantanément de 60%. Mais les studios donnent leur feu vert aux concepts, IP et disponibles date de sortie. » Un excellent point. L’ensemble du système doit cesser de se précipiter tant et recentrer la qualité du travail, ala Universal, et comment ils ont changé de cap sur l’Univers sombre.

Une autre question que j’ai trouvée intéressante: « Pensez-vous David Lynch a-t-il raison quand il a dit que le cinéma est en train de mourir et que les maisons d’art sont mortes? « James Gunn: » Je pense que le film commercial de niveau intermédiaire et les films indépendants vont avoir du mal à être vus dans les salles. Les gens vont voir des films d’horreur et des films de spectacle et peut-être des comédies dans les salles. Ces trois choses peuvent être du « cinéma », mais elles sont limitées. « Encore une fois, je suis d’accord avec lui. Je pense que l’avenir de la comédie et du drame de niveau intermédiaire et tel est le modèle de streaming, et qu’il a toujours été dans cette direction, mais la pandémie et les fermetures de théâtre ont accéléré le processus.

Suivez James Gunn sur les réseaux sociaux, si vous ne l’avez pas déjà fait. Excellent aperçu et réflexion sur beaucoup de choses là-bas.