Le documentaire des Beatles de Peter Jackson retardé jusqu’en 2021 / Film

Cet automne, Disney aurait donné aux fans de Les Beatles un merveilleux cadeau sous forme de Peter JacksonDocumentaire The Beatles: Get Back. Malheureusement, la pandémie de coronavirus a retardé le film de près d’un an par rapport à la date de sortie initiale de septembre 2020.

Disney a confirmé (via Variety) que The Beatles: Get Back sera maintenant publié le 27 août 2021. Le projet a été annoncé pour la première fois en janvier 2019 comme une chronique de l’enregistrement du dernier album du groupe, Laisse faire. Bien qu’un documentaire du même nom des années 1970 souligne la répétition et l’enregistrement de l’album, ainsi que la dissolution du groupe peu de temps après la sortie de l’album, il n’est pas officiellement disponible sur la vidéo domestique depuis les années 1980, et cette nouvelle le documentaire serait une affaire beaucoup plus optimiste, avec de nombreuses nouvelles images de Paul McCartney, George Harrison, John Lennon et Ringo Starr.

Variety a eu un aperçu de la bande-annonce du film et de quelques autres images du film plus tôt cette année, et ils ont décrit le film comme étant « plus lumineux à la fois visuellement et spirituellement, avec de très nombreux plans des Beatles qui plaisantaient, se moquaient les uns des autres , chantant dans des accents idiots et se livrant généralement à des hijinks Moptop vintage. » C’est quelque chose que Paul McCartney est heureux pour les fans de voir, surtout après toutes les histoires sur les Beatles qui se battent entre eux, surtout juste avant la rupture du groupe. McCartney a précédemment déclaré:

«Je suis vraiment heureux que Peter ait fouillé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble. L’amitié et l’amour entre nous viennent et me rappellent quel beau moment fou nous avons eu. »

Le batteur des Beatles Ringo Starr a fait écho à ces sentiments lorsqu’il a déclaré:

« J’ai vraiment hâte de voir ce film. Peter est génial et c’était tellement cool de regarder toutes ces images. Nous étions des heures et des heures à rire et à jouer de la musique, pas du tout comme la version qui est sortie. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter le montrera. Je pense que cette version sera beaucoup plus paisible et aimante, comme nous l’étions vraiment. »

Assez intéressant, Laisse faire n’était pas en fait le dernier album que les Beatles ont enregistré ensemble, mais c’était le dernier album sorti par le groupe. L’album a été enregistré en janvier 1969, et Abbey Road a été enregistré plus tard cette année. Cependant, le groupe a continué à travailler sur Laisse faire, qui ne sortira qu’en 1970, après Abbey Road est sorti en 1969. La reconnaissance de quel album est en fait le dernier album des Beatles est un sujet chaud de débat parmi les fans.

Indépendamment du débat, tous les fans des Beatles sont sans aucun doute ravis d’avoir un aperçu de certaines des nouvelles images qui ont rarement été vues par personne. Peter Jackson a fouillé des tonnes de séquences, dont 55 heures de séquences inédites et 140 heures d’audio des sessions d’enregistrement des Beatles. Jackson dit: « C’est comme une machine à remonter le temps qui nous ramène à 1969, et nous pouvons nous asseoir en studio en regardant ces quatre amis faire de la bonne musique ensemble. »

