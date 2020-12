J’ai quitté mon nouvel appartement trois jours après avoir emménagé pour des travaux de construction «  assourdissants  » et j’ai été facturé 1000 £

Une femme qui s’est sentie obligée de quitter son nouvel appartement londonien après avoir découvert des travaux de construction «assourdissants» à quelques mètres de chez elle a déclaré avoir été facturée plus de 1 000 £ pour mettre fin prématurément à la location. Isabel, 30 ans, qui ne veut pas donner son nom complet, a décidé de louer dans le London Borough of Southwark après avoir passé le confinement chez ses parents dans le nord-ouest de l’Angleterre. Isabel a choisi de louer l’appartement en septembre, mais elle n’a pas pu le voir en personne car elle a un problème de santé qui la rend vulnérable au Covid-19. Les agents immobiliers Stirling Ackroyd ont organisé une visite en ligne et ont montré l’appartement à Isabel, et ont mentionné que des travaux de construction seraient en cours à proximité. Elle a demandé à son amie de visiter l’appartement et elle a mentionné les travaux de construction. Isabel a appelé Stirling Ackroyd pour discuter des travaux de construction et on lui a dit qu’elle serait protégée du bruit car l’appartement dispose d’un triple vitrage. Lorsqu’Isabel a emménagé dans la propriété le 12 septembre, elle a vu une lettre sur le comptoir détaillant un immeuble de bureaux de neuf étages construit en face de l’appartement, qui serait en construction jusqu’en 2022. Elle a dit que le bruit était «insupportable». «L’appartement n’a pas de triple vitrage », dit-elle. «Je suis resté quelques heures pour voir si le bruit s’est amélioré mais les travaux de construction, qui comprennent des pieux – insertion de grandes quantités de bois, d’acier ou de béton dans le sol du sol – et des grues, et ces travaux se sont poursuivis jusqu’à 18 heures. J’ai immédiatement contacté Stirling Ackroyd pour les informer du problème, et ils ont dit qu’ils n’étaient pas en mesure d’aider ce jour-là et qu’ils feraient passer un message. » Le jour même de son arrivée, Isabel est retournée chez ses parents pour qu’elle puisse continuer à travailler. «Quand je suis arrivé à l’agence lundi, on m’a dit qu’il y avait une lettre sur le côté concernant l’installation de grues. J’ai dit que c’était la première fois que je réalisais à quel point le bruit allait être mauvais. Ils ont accepté très rapidement de relouer la propriété. »« Le bruit était insupportable »La succursale Borough High street de l’agence immobilière qui a loué la propriété à Isabel (Photo: Jwslubbock via Wikimedia Commons) Frais de cession anticipée Stirling Ackroyd a déclaré à Isabel qu’elle aurait à payer des frais de rachat anticipé de 1013,53 £ en frais d’atténuation pour couvrir les frais de location du propriétaire pour le reste de la location. Les frais mensuels couvriraient les frais d’agent immobilier du propriétaire, qui sont payés à Stirling Ackroyd pour la location de la propriété. «Les frais d’atténuation sont les frais que vous encourrez pour rompre votre contrat tôt», a écrit le directeur de l’agence immobilière dans un e-mail expliquant les frais. «Ce sont les frais que nous avons facturés à la propriétaire. Pour qu’elle vous permette de résilier, elle ne peut être à aucune perte car c’est vous qui souhaitez rompre le contrat. «Veuillez noter que nous avons remis la propriété en vente sous réserve que vous acceptiez les frais d’atténuation. Si maintenant vous dites que cela ne vous convient pas, nous devrons informer les nouveaux locataires que la propriété ne peut pas être louée et vous serez alors lié par les termes de votre contrat. Selon les termes et conditions, Isabel a accepté de payer des frais de rachat anticipé, représentant chaque mois du contrat de six mois, totalisant 884,61 £ plus TVA. «J’étais inquiet parce que je serais responsable du loyer et de ces charges, il y avait il n’y a aucune obligation pour l’agent immobilier de trouver quelqu’un pour prendre l’appartement », a déclaré le jeune homme de 30 ans. «Sous un immense stress, je sentais que je n’avais pas d’autre choix pour accepter les charges.« Je ne sais pas comment le propriétaire a subi une perte de loyer alors que d’autres locataires ont été trouvés et ont emménagé dans la propriété en octobre. À moins de l’avoir payé, j’aurais été fiable pour le reste du loyer jusqu’à ma clause de rupture dans cinq mois. «Faire payer à un locataire plus de 1 000 £ de frais pour une propriété dans laquelle il n’a jamais pu emménager en raison d’un manque de transparence concernant le bruit et le chantier est totalement déraisonnable», a-t-elle ajouté. De nouveaux frais pour les locataires Des questions ont été soulevées face à une tendance émergente des agents immobiliers facturant des frais de rachat anticipé. En vertu de la nouvelle loi sur les frais de location, les frais déraisonnables facturés par les agences ont été révisés. Les courtiers ne peuvent prendre jusqu’à six semaines de loyer en guise de caution, ils ne peuvent pas facturer les frais de mise en place de la location, les frais de visionnage, les frais de vérification de crédit, les frais de vérification de l’inventaire et les frais de vérification aux locataires. : Wikimedia Commons / Geograph) Si les locataires mettent fin à leur contrat prématurément, les agents immobiliers peuvent toujours leur facturer des frais. Cependant, si le paiement dépasse la perte subie par le propriétaire, la franchise est interdite. Pour Isabel, les frais de rachat anticipé font partie de plus de 4000 £ de frais engagés dans le déménagement. Cela comprend le loyer mensuel de 1500 £, 534 £ pour le loyer restant avant que les nouveaux locataires ne s’installent, et un acompte de 1750 £ et 600 £ de frais de déménagement. En outre, un compte énergie a été ouvert au nom d’Isabel par l’agence immobilière pour payer les factures de services publics au cours des six semaines où elle a été sous contrat avec la propriété. Lorsqu’elle a déménagé de la propriété, Stirling Ackroyd n’a pas relevé de compteur final, ce qui signifie qu’elle a payé une facture estimée. Isabel dit qu’elle a dû déménager avec ses parents pour économiser suffisamment d’argent pour déménager à nouveau. «J’étais tellement excitée de retourner à Londres, mais il faudra encore du temps avant que je puisse revenir à nouveau», a-t-elle déclaré. «Si vous avez un élément de doute dans votre esprit, ne vous y prenez pas», a-t-elle déclaré. Un porte-parole de Stirling Ackroyd a déclaré que la propriété avait été relouée à un «coût minime» après qu’Isabel ait accepté de mettre fin à la location. L’agent immobilier a déclaré que la visite vidéo montrait les vues de la propriété, où les travaux de construction auraient été vus et entendus. «Nous regrettons d’apprendre qu’Isabel n’était pas satisfaite de la propriété à son arrivée et à la suite d’une vidéo et d’une visite de la propriété par un ami avant qu’Isabel ne signe le contrat de location», a déclaré un porte-parole. En savoir plus Comment les agences de location utilisent les échappatoires pour facturer des frais avant l’interdiction des frais de location «Le développement d’un site à proximité était clair sur la visite vidéo, qui comprenait des images prises depuis le balcon donnant sur le développement pendant que les travaux étaient en cours. Dès que nous avons pris conscience du désir d’Isabel de mettre immédiatement fin à son contrat de location, nous l’avons facilité pour elle. «La propriété a été relouée avec succès au bout de deux semaines et nous avons travaillé en étroite collaboration avec Isabel pour nous assurer qu’elle a engagé des coûts minimes pour mettre fin à son contrat plus tôt. , nous reconnaissons que déménager peut être une période stressante et nous visons à faire tout ce que nous pouvons pour travailler avec nos locataires et propriétaires afin d’assurer une location sans stress et réussie, dans ce cas Isabel a choisi de bénéficier de ce service ».