La saison la plus heureuse de Kristen Stewart est un énorme succès, et Clea DuVall a eu une réaction merveilleuse

Voir un film comme La saison la plus heureuse obtenir une réponse aussi positive et devenir le plus grand film de « week-end d’ouverture » pour Hulu est certainement un gros problème. Hulu a toujours été le service de streaming axé sur la télévision, et le contenu original en général n’a jamais été un argument de vente massif du service, même si Hulu a certainement vu des produits originaux populaires auparavant. Peut-être La saison la plus heureuseLe succès de ce dernier pourrait être le premier de plusieurs films originaux qui pourraient se retrouver sur la plate-forme, faisant des films en général une plus grande partie du service et lui donnant une meilleure opportunité de rivaliser avec tous les autres services de streaming de cette catégorie.