5 points clés à noter sur le Qualcomm Snapdragon 888

https://www.youtube.com/watch?v=zgeUNOhRmpg&feature=youtu.be

Le nouveau processeur d’application mobile Qualcomm Snapdragon 888 est un morceau de silicium incroyablement complexe. Avec un nouveau processeur, un nouveau processeur graphique, un apprentissage automatique, un traitement d’image, un modem 5G et des composants de concentrateur de capteurs, il y a énormément de choses à explorer. L’essentiel est que la puce promet d’être plus rapide et plus économe en énergie. Il introduit également de nouvelles fonctionnalités par rapport aux puces de la génération précédente alimentant de nombreux smartphones phares de 2020.

Consultez le lien ci-dessous pour un aperçu complet des tenants et aboutissants plus profonds du Snapdragon 888. Mais restez avec nous ici si vous recherchez un aperçu clé des cinq principales fonctionnalités du Snapdragon 888.

Regarde de plus près: Qualcomm Snapdragon 888: tout ce que vous devez savoir

La fabrication 5 nm est bonne pour l’efficacité énergétique

L’industrie mobile reste à la pointe de la fabrication de chipsets, réservant des créneaux sur les meilleures lignes de fabrication avant les autres concepteurs de processeurs. Qualcomm rejoint Apple, Huawei et Samsung dans la fabrication de son dernier chipset sur un processus 5 nm. Processus 5 nm de TSMC pour être précis.

Les techniques de fabrication plus petites de 5 nm offrent une densité de transistors supérieure. Cela signifie occuper moins de surface de silicium et améliorer l’efficacité énergétique par rapport aux puces 7 nm de dernière génération. Combiné avec les gains d’efficacité du processeur Cortex-A78 d’Arm et des processeurs d’apprentissage automatique remaniés, le Snapdragon 888 devrait être la puce phare de Qualcomm la plus efficace à ce jour.

Qualcomm note que le Snapdragon 888 ne gagne pas seulement en termes de performances. Il surpasse également le Snapdragon 865 de l’année dernière pour la consommation d’énergie. Les téléphones alimentés par la puce devraient offrir plus de temps d’écran que la dernière génération. C’est une excellente nouvelle étant donné les tendances de 2020 en matière de 5G mmWave et les écrans à rafraîchissement élevé se sont révélés un peu gourmands en énergie.

Plus de puissance de jeu que jamais

Le Snapdragon 888 offre 35% de performances graphiques en plus avec une efficacité 20% supérieure. C’est un gros problème. Cela peut faire la différence entre un stuttery mi-40 images par seconde et un 60fps lisse verrouillé, ou un saut de 90fps à 120fps pendant le jeu.

Les performances sont une chose, mais le Snapdragon 888 prend également en charge de nouvelles fonctionnalités de jeu et graphiques de pointe. Les graphismes HDR 10 bits, le rendu avant et les taux de rafraîchissement de 144 ips sont augmentés avec la nouvelle prise en charge du moteur Variable Rate Shading, Qualcomm Game Quick Touch pour une latence d’entrée plus faible et des fonctionnalités d’affichage telles que le rendu sous-pixel pour des images plus fluides.

Les nouveaux cœurs de processeur augmenteront certainement les performances globales du système également. Cependant, la plus grande victoire de performance du Snapdragon 888 semble être dans le département graphique. Les joueurs se réjouissent!

Un modem 5G intégré (enfin)

Cela faisait longtemps, mais le Snapdragon 888 intègre le modem Snapdragon X60 de Qualcomm dans la même puce. Les puces phares précédentes nécessitaient un modem externe, tandis que le Snapdragon 765 de milieu de gamme intégrait un modem 5G plus lent.

Lire la suite: Pourquoi il n’y a pas de modem 5G intégré dans le Snapdragon 865

Qualcomm avait précédemment déclaré qu’il n’était pas possible d’intégrer toutes ses fonctionnalités 5G haut de gamme à un modem intégré avec le Snapdragon X55, en raison de sa taille et de sa consommation d’énergie. Le passage à 5 nm n’est pas seulement bon pour l’efficacité énergétique et la chaleur, mais aussi pour la densité des transistors. Cela a permis à Qualcomm d’intégrer plus facilement un modem puissant sur le même morceau de silicium.

Les composants intégrés ont tendance à être plus écoénergétiques, car il y a moins de gaspillage d’énergie pour déplacer les données entre les puces externes et la mémoire. De même, moins de surface occupée par plusieurs composants signifie plus d’espace à l’intérieur des smartphones pour d’autres matériels ou des batteries plus grosses. La durée de vie de la batterie devrait donc être un grand gagnant ici. De même, la nomenclature 5G haut de gamme peut être légèrement inférieure avec une seule puce. Bien que demandé, Qualcomm a refusé de commenter le prix des composants.

Doubler l’apprentissage automatique

L’apprentissage automatique est un élément central des plates-formes de processeur modernes et Qualcomm a réorganisé ses capacités d’intelligence artificielle dans le Snapdragon 888.

Il a fusionné ses composants d’intelligence artificielle, offrant jusqu’à 3 fois plus de performances par watt et jusqu’à 26 TOP de calcul sur l’ensemble du système hétérogène. Le Snapdragon 888 pousse également les capacités de l’IA dans son concentrateur de capteurs toujours actif, aidant à la reconnaissance vocale et à d’autres fonctionnalités dans un petit budget de puissance.

Bien sûr, un meilleur matériel est bien beau, mais les développeurs ont besoin d’outils pour en tirer le meilleur parti. Heureusement, le nouveau Qualcomm AI Engine Direct sert de point d’entrée pour les SDK Android NN, TensorFlow Lite et Qualcomm. La plate-forme d’IA de Qualcomm prend également en charge le compilateur TVM open source, permettant aux développeurs de programmer en Python plutôt qu’en C ou en assemblage. Il est plus facile que jamais d’exploiter l’ensemble du moteur d’IA de Qualcomm.

L’essentiel est que vos filtres Snapchat et vos cas d’utilisation plus sophistiqués de l’apprentissage automatique fonctionneront mieux tout en consommant moins d’énergie que jamais.

Tirer le meilleur parti des caméras triples

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android Voir aussi Samsung lance SmartThings Find pour vous aider à localiser les appareils Galaxy perdus

Les triples caméras sont un incontournable de la photographie phare sur smartphone depuis quelques années maintenant, mais cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas être améliorées encore. Qualcomm a réorganisé les capacités de traitement d’image à l’intérieur du Snapdragon 888. Il est passé de deux à trois unités de traitement pour un énorme 2,7 gigapixels par seconde de puissance de traitement.

Cela signifie que le Snapdragon 888 peut désormais traiter simultanément l’image et la vidéo de trois caméras. Cela permet d’enregistrer à la fois à partir des objectifs principal, grand angle et téléobjectif, ou de prendre des photos à partir des caméras avant et arrière en même temps. Le Snapdragon 888 peut également exécuter un traitement plus avancé sur une seule caméra, avec une intégration encore plus étroite avec les capacités d’apprentissage automatique de la puce.

Le chipset prend également en charge la vidéo HDR 10 bits, la vidéo de calcul 4K HDR et les photos en rafale 120 ips 12MP pour les photos de sport et d’action. En fin de compte, il revient aux partenaires de Qualcomm de mettre en œuvre ces nouvelles fonctionnalités. Donc, nous devrons simplement attendre et voir ce qui se termine dans les téléphones de nouvelle génération.

Avec un traitement et une mise en réseau plus efficaces, des fonctionnalités de jeu améliorées et de grandes améliorations de l’IA et de la prise en charge de plusieurs caméras, ces fonctionnalités du Snapdragon 888 constituent une mise à niveau notable par rapport au Snapdragon 865. Bien que, comme la plupart des technologies de nos jours, il s’agisse encore plus d’une évolution que la révolution. La bonne nouvelle est qu’il ne reste plus longtemps à attendre que les premiers smartphones équipés de la puce arrivent au premier trimestre 2020.

Suivant: Guide SoC Snapdragon: tous les processeurs de smartphone de Qualcomm expliqués