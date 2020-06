Jaden Smith est ILL mais n’aime pas en parler !!! Les parents Will Smith et Jada Pinkett sont vraiment inquiets pour lui !!!

Jaden Smith est le fils de l’acteur et réalisateur légendaire Will Smith et Jada Pinkett. Jaden Smith a une très bonne carrière dans Rapping and Acting. Son écriture unique a créé beaucoup de buzz parmi les fans. Les rapports suggèrent qu’il a été malade ces jours-ci. C’est vraiment gênant pour sa carrière.

Les fans ont vu Jaden Smith pour la dernière fois dans la série Netflix 2017 Neo Yokio. Selon certaines informations, il souffre désormais d’une maladie très grave. La raison de la maladie est considérée comme une carence en vitamines et nutriments.

Le début de la maladie de Jaden Smith!

Jaden Smith a considérablement commencé un régime végétalien en septembre 2019. Le nouveau repas végétalien ne convenait pas du tout à son corps et il a commencé à tomber malade dès le début. Il a maintenant l’air très mal nourri, faible et a développé des bandeaux oculaires ces jours-ci.

Les parents de Jadens ont commencé à s’inquiéter de sa maladie et ont commencé à trouver des moyens de guérir leur fils. Après avoir consulté quelques médecins et spécialistes de la santé, il a été constaté que Jaden manquait de vitamine B12, de vitamine D et d’oméga 3. La carence en ces nutriments vitaux est très mauvaise pour le corps humain. Cette carence l’amène à empirer de jour en jour. Il doit être guéri avec le temps de s’aggraver.

Jaden Smith n’aime pas ce qui se passe autour de lui!

Cette maladie de Jaden a attiré l’attention de nombreuses personnes dans le monde. C’est vraiment ennuyeux pour Jaden car les gens et les médias qui l’entourent continuent de lui poser des questions sur sa santé. Jaden l’a même dit dans une interview qu’il va bien et n’a pas besoin de tant de questions sur sa santé. Il y a beaucoup de gens qui spéculent sa maladie sur Internet du pire au meilleur. Mais ces choses sont ennuyeuses pour Jaden.

Jaden a même refusé de recevoir des soins médicaux au début. Mais maintenant, il est bien soigné et se remet de jour en jour.