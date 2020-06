Talking Point: The Last of Us 2 Spoilers Discussion

The Last of Us: Part II est sorti depuis une semaine complète maintenant, et il a dominé nos discussions en ligne et hors ligne à cette époque. Beaucoup d’entre vous auront terminé la campagne maintenant, mais si ce n’est pas le cas, ne vous précipitez pas – cet article ne va nulle part. Si vous décidez de continuer à faire défiler, cependant, il est juste pour nous de souligner que il y a des spoilers majeurs sur cette page. Dans ce fil, nous discuterons des battements clés de l’intrigue, en plus de la fin du jeu, et vous inviterons à partager vos pensées et vos opinions sur l’intrigue. Si vous ne voulez pas être gâté, veuillez retourner à la page d’accueil du sanctuaire de la place Push ici.

Le mot diviseur est un peu trop facilement jeté à notre avis, mais il est juste de dire non toutes les personnes est tombé amoureux de The Last of Us: Part II’s plot. Le contrecoup a été anticipé par des fuites plutôt malheureuses, qui ont ensuite été tordues pour correspondre à un programme. À notre avis, le drame entourant les fuites a coloré la perception du produit final aux yeux de certaines personnes, et c’est une honte affreuse.

Mais la controverse entourant le produit final semble se centrer sur un rythme relativement précoce: le meurtre soudain et brutal de Joel. Compte tenu de notre revue 10/10, cela surprendra peu d’entre vous que nous pensions que c’était génial: Naughty Dog était assez courageux pour tuer l’un des personnages les plus emblématiques de la série en quelques heures. Cela reflète la nature de la fiction, à notre avis: aucun personnage n’est en sécurité, et ce point est martelé à plusieurs reprises au cours de la campagne.

Bien sûr, c’est une décision audacieuse: beaucoup s’attendaient à un autre road trip de brouteurs à travers l’Amérique infectée avec les partenaires platoniques Joel et Ellie – à la place, cela a été arraché presque immédiatement. Vous devez applaudir le développeur pour avoir renversé des attentes comme ça; il n’y a aucun danger qu’il reprenne le chemin de l’ancien, car il enlève toute chance de le faire le plus tôt possible. C’est choquant de la meilleure façon possible – et un vrai coup de cœur.

Encore plus courageux est le fait que Naughty Dog vous oblige à jouer le meurtrier de Joel afin de vous donner une perspective de son côté de l’histoire. Abby est devenue une figure controversée parmi les fans, mais son arc de rédemption reflète celui de Joel lors du premier match. C’est un personnage qui a subi de grandes pertes et a ensuite fait des choses terribles, mais grâce à Lev, elle trouve un nouveau but et nous voyons visiblement sa personnalité adoucie. Tous ces traits s’appliquent à un certain M. Miller.

On a fait valoir que Joel méritait un envoi plus héroïque – nous ne sommes pas d’accord. Joel est peut-être le «héros» du premier jeu, mais il a fait des choses horribles et il ne conviendrait pas de la fiction s’il mourrait dans un éclat de gloire comme, disons, John Marston de Red Dead Redemption. Ce monde ne fait aucun prisonnier, et la réalité est que la chance de Joel s’épuise. Il fait une erreur de jugement critique en faisant confiance à Abby dans une situation velue, et c’est parti à partir de là.

L’histoire d’Ellie est beaucoup plus nuancée. Nous apprenons à travers des flashbacks que sa relation avec Joel a été testée en raison de son apprentissage de la vérité sur les lucioles. À la fin du jeu, nous savons qu’elle avait décidé d’essayer de pardonner à Joel, seulement pour qu’il soit assassiné le lendemain. Son chagrin va au-delà de la figure paternelle qu’elle ne pourra jamais remplacer; c’est à peu près tout le temps qu’elle a perdu de son vivant.

Un autre point litigieux a tourné autour de la décision d’Ellie d’épargner Abby. Bien qu’il soit difficile de ne pas sympathiser avec Abby une fois que vous avez vu son côté de l’histoire, nous pensons toujours qu’Ellie a pris la bonne décision pour mettre fin au cycle de la violence. À ce stade de l’histoire, les deux personnages ont subi une perte dévastatrice en raison de leur soif de vengeance – et même si Abby a finalement pu se venger, ce n’est que grâce à Lev qu’elle trouve vraiment la capacité d’aller de l’avant.

Ellie, elle aussi, souffre de TSPT, mais au fond d’elle, elle sait qu’elle infligera le même sort à Lev si elle poursuit son plan. C’est ce qui rend The Last of Us 2 si brillant: il y a des couches dans les personnages, ce qui signifie qu’ils sont tous capables de bien et de mal. Nous voyons un Joel plus doux et plus sédentaire à travers des flashbacks – c’est une personne décente. Mais cela n’efface pas tout le mal qu’il a fait, et il obtient son comeuppance.

Le cycle de la violence consomme à peu près tout le monde dans l’histoire, à l’exception de ses principales femmes: Dina perd la femme qu’elle aime et la vie parfaite dont elle avait rêvé; Jesse meurt; Tommy perd sa santé et son mariage avec Maria; Owen et Mel meurent; Manny meurt. Ce sont les répercussions des actions de Joel dès le premier match; peu importe que sa décision de sauver Ellie soit juste, c’est juste la conséquence des choix qu’il a faits.

C’est une histoire sombre, cela ne fait aucun doute et il y a des trous. Ellie, par exemple, assassine des centaines de personnes au cours de la campagne – mais pas celle qu’elle a voulu tuer. Cela nécessite une certaine suspension de l’incrédulité, mais il est également vrai qu’elle passe le cours de la campagne dans un état de rage; elle est folle, soyons honnêtes. Mais alors qu’elle arrache le dernier morceau de vie à une Abby affaiblie et mal nourrie, elle se souvient que même si elle n’est peut-être jamais capable de pardonner, elle a la capacité d’essayer.

C’est un truc puissant, et la casquette parfaite sur l’un des plus grands jeux de la génération.

Bien sûr, ce n’est que notre lecture de l’histoire, et nous vous ouvrons cet article. Nous voulons connaître votre opinion sur le scénario: pensez-vous qu’Ellie avait raison d’épargner Abby? Que pensez-vous de la façon dont Joel a été assassiné? Et où voulez-vous que l’histoire aille ensuite? Partagez vos pensées, avec autant de spoilers que vous le souhaitez, dans la section commentaires ci-dessous et consultez notre guide The Last of Us 2 pour en savoir plus sur le jeu.