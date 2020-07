Jada Pinkett Smith avoue à Will Smith qu’il a été infidèle en direct sur son show

La plateforme Facebook Watch a trouvé son premier succès d’audience inattendu. Le programme «Red Table Talk», présenté par Jada Pinkett Smith, a atteint son record d’audience vendredi, dépassant 15 millions de vues en 24 heures. Le contenu le méritait.

Au cours de l’épisode de 12 minutes, Jada Pinkett Smith accueille son mari, l’acteur Will Smith, pour Avoue qu’il a été infidèle au rappeur August Alsina, répondant ainsi aux rumeurs qui circulaient dans la presse depuis des semaines. « Il y a quatre ans et demi, j’ai commencé une amitié avec August, et nous sommes devenus de très bons amis », révèle Jada. « Toi et moi avons eu du mal, nous avons décidé que nous allions nous séparer pendant un moment. »

Facebook Watch

« Je voulais juste me sentir bien, ça fait longtemps que je ne me sentais pas bien », continue l’actrice tandis que Will Smith essaye de garder son sang-froid. « Je ne savais pas si je te parlerais de nouveau dans la vie, » répondit Will.. « Le fait que je te réponde est un miracle. »

Sourires et larmes

La conversation entre le couple modifie les moments de rire pour réduire la tension avec les visages souvent inconfortables de Will Smith, qui semble avoir du mal à contenir les larmes de la situation qu’il vit. À un moment de la conférence, Will dit à Jada: « Je pense que vous devez dire clairement ce qui s’est passé », ce à quoi Jada répond: « Oui, puis je suis entrelacé avec August, c’est ce que j’ai dit. » « Un entrelacement? » Interrompt Will. « Une relation », insiste Will. « Oui, une relation, c’était une relation », répond Jada.

Jada Pinkett est le deuxième mariage de Will Smith. Le couple s’est marié en 1997 et est marié depuis 23 ans, considéré jusqu’à présent comme l’un des plus stables d’Hollywood. Après quelques mois d’écart, le couple est de retour.