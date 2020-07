Amador Mohedano charge Rocío Carrasco et détaille l’énorme somme d’argent qu’elle lui doit

Bien que le souhait que Rocío Jurado veuille que la famille reste ensemble, il semble que tous les membres n’aient pas été dans la tâche de l’accomplir. Amador Mohedano a visité le tournage de «Saturday deluxe» pour parler de toutes les controverses qui les ont engloutis ces derniers temps. « La famille est brisée, mais pas de la famille mais d’une partie spécifique que vous connaissez tous et c’est ma nièce Rocío Carrasco. La façon dont vous vous attendez le moins a réagi comme elle a réagi sans vouloir rien savoir de qui que ce soit ou de quoi que ce soit « , a déclaré l’invité.

Amador Mohedano, dans ‘Saturday deluxe’

María Patiño lui a demandé s’il était possible que Carrasco ne veuille pas supporter ce que Jurado a fait. Mohedano n’a pas partagé cette déclaration et a déclaré que « Autant vous ne voulez pas endurer une situation à un certain moment … mais huit ans? Où cela a-t-il été vu? Et plus avec une fille comme Rocío Flores, qui est un cœur et sans rien dire, tout dit. »

L’invité n’a pas compris le changement d’attitude de sa nièce, dont il se souvient qu’elle était une « fille très gentille et très gentille », en plus d’être très gentille avec les gens autour de lui jusqu’à ce qu’il cesse soudain de le faire. Clairement, Mohedano trouve ce changement de comportement à partir du moment où sa nièce commence à rejoindre Fidel Albiac: « Quelqu’un avec une grande ambition l’a enlevée ».

Tout l’argent que vous devez

Le présentateur du programme a proposé à l’invité de se soumettre à un Polideluxe, quelque chose qu’il a rejeté, assurant que s’il le faisait, « Troy brûlerait ». Cependant, Antonio David Flores n’a pas voulu continuer à lui poser une question qui serait sûrement apparue sur le polygraphe et c’est de savoir si Rocío Carrasco lui doit de l’argent. La réponse était oui, et Il a expliqué qu’il lui devait environ 72 000 euros plus 20% des 150 000 euros du film de Rocío Jurado que, bien que cela n’ait pas été finalement fait, sa nièce a été payée.