J. SCOTT CAMPBELL attire huit CATWOMEN à travers huit décennies dans les nouvelles variantes CATWOMAN 80TH

Le jalon Catwoman 80e anniversaire 100 pages super spectaculaire devrait sortir le 3 juin et DC a commencé à publier des variantes. En plus de la couverture principale de Joelle Jones, il existe des variantes d’Adam Hughes (variante des années 40), Travis Charest (années 50), J. Scott Campbell (années 60), Frank Cho (années 70), Stanley « Artgerm » Lau (années 80), Gabriele Dell’Otto (1990), Jim Lee / Scott Williams / Alex Sinclair (2000), Jeehyung Lee (2010), Natali Sanders (exclusivité KRS Comics), Shannon Maer (exclusivité Comic Mint), J. Scott Campbell (exclusif à son boutique en ligne), Neal Adams (exclusif à sa boutique en ligne) et une variante vierge.

CATWOMAN 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE SUPER SPECTACULAIRE # 1

écrit par ED BRUBAKER, PAUL DINI, TOM KING, ANN NOCENTI, MINDY NEWELL, WILL PFEIFER, et plus

art par CAMERON STEWART, MIKEL JANÍN, ADAM HUGHES, EMANUELA LUPACCHINO, STEVE RUDE, JIM BALENT, TULA LOTAY, et plus

couverture par JÖELLE JONES

Notre gal Catwoman aura 80 ans l’année prochaine (et a l’air très bien, si nous le disons), et DC fête avec rien de moins qu’une énorme soirée, invitez seulement, remplie de créateurs qui comptent le plus pour elle et pour qui elle veut dire le plus! Les histoires présentées dans ce spectaculaire de 100 pages comprennent une queue – désolé, conte – qui se déroule à la fin de la course Brubaker / Stewart Catwoman, en l’honneur de l’artiste Darwyn Cooke. De plus, Catwoman est attrapée par un collectionneur de chats exotiques, rencontre un voleur en herbe essayant de faire ses preuves en tant qu’apprentie, rencontre un mystère impliquant des souvenirs de continuités alternatives, et bien sûr du plaisir Bat / Cat.

FORMAT PRESTIGE | ONE-SHOT | EN VENTE 06.03.20

9,99 $ US | 96 PAGES

FC | DC