Iron Harvest 1920+ – Les détails de la faction Rusviet révélés

Deep Silver et KING Art Games ont révélé aujourd’hui plus de détails sur le prochain jeu de stratégie en temps réel Iron Harvest 1920+en publiant la première vidéo de reportage sur les factions pour révéler les troupes de la faction Rusviet.

La vidéo d’aujourd’hui est la première d’une série de vidéos qui explique les différentes factions, unités et tactiques dans lesquelles les joueurs Iron Harvest 1920+ peut utiliser. Le jeu raconte une histoire épique sur trois parties belligérantes différentes et leurs protagonistes. Chacune de ces factions propose également aux joueurs différentes approches tactiques pour les batailles tactiques intenses.

De plus, le jeu captivant RTS comprend une histoire intense couvrant 20 missions difficiles dans les campagnes et garantit également une expérience multijoueur tactique profonde dans laquelle les décisions stratégiques peuvent toujours être plus importantes que votre propre réactivité. Des escarmouches supplémentaires et des cartes de défi permettent aux joueurs de défier l’intelligence artificielle derrière le jeu seul ou en mode coopératif avec des amis.

Le Rusviet

Après la Grande Guerre et peu de temps avant la révolution, elle est tombée Rusviet-Nation difficile de maintenir un approvisionnement constant de ressources. Des ressources dont ils ont un besoin urgent pour faire fonctionner les moteurs lourds de leurs impressionnantes machines de combat. La vidéo d’aujourd’hui présente les Rusviet ‘Mechs et donne une première impression de leur position sur les champs de bataille de Iron Harvest 1920+ être utilisé efficacement.

Inspiré par les histoires d’après-guerre de la Seconde Guerre mondiale Iron Harvest 1920+ l’histoire d’un Rusviet-Reichs qui est déchiré à l’intérieur et essaie toujours de maintenir sa position dominante sur le champ de bataille. Dans les batailles, il appartient aux joueurs à la tête de la faction Rusviet de trouver un équilibre entre le combat au corps à corps amer avec les « Mechs » et l’artillerie lente mais d’autant plus destructrice, et d’utiliser les deux forces de manière aussi efficace et sage. que possible.