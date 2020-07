Serie A : la Fiorentina s’intéresse à Mario Götze

Mario Götze est sans club depuis le 1er juillet. Le fait qu’il allait quitter le Borussia Dortmund pour la deuxième fois a été connue bien avant l’annonce officielle de Michael Zorc. Fin mai, le directeur du BVB avait clairement indiqué à « Sky » que le contrat de Götze qui arrivait à échéance ne serait pas prolongé.

À 28 ans, le héros de la Coupe du monde 2014 se trouve à la croisée des chemins, et l’option la plus probable s’il veut continuer à jouer est un transfert à l’étranger.



En juillet 2019, Götze avait déjà subtilement laissé entendre, dans une interview accordée à « Bild », qu’il avait du mal à imaginer une nouvelle saison en Bundesliga. « J’entre maintenant dans ma dixième saison de Bundesliga – il est donc logique que les pays étrangers jouent également un rôle dans mes considérations. En tant que footballeur, vous avez le privilège de travailler dans presque tous les pays du monde ». Cinq championnats allemands et quatre victoires de coupe sont à son actif.

World Cup winner Mario Götze is out of contract at Borussia Dortmund, and is now a free agent. He has played 15 times this season and scored 3 goals. Would you sign him? #manutd#mufc#transfers#ggmu pic.twitter.com/fG9qJWrXzX