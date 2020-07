Tout ce que vous devez savoir sur les précommandes OnePlus Nord (Mise à jour: 14 juillet)

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Mise à jour, 14 juillet 2020 (6 h HE): OnePlus a annoncé des précommandes en Inde pour le OnePlus Nord. Les gens en Inde pourront précommander le nouveau téléphone OnePlus d’Amazon à partir du 15 juillet à 13h30 IST (4 h 00 HE). Les précommandes globales pour le téléphone seront également mises en ligne en même temps (voir l’article original ci-dessous).

En Inde, les acheteurs devront payer Rs 499 (~ 7 $) pour passer une pré-commande pour le OnePlus Nord. OnePlus dit que cette précommande est un événement unique pour le stock limité de OnePlus Nord. On ne sait pas ce que cela signifie, mais il semble qu’il n’y aura plus de précommandes pour le téléphone après cela jusqu’à ce qu’il soit en vente ouverte.

Lors de la pré-commande, les clients recevront une boîte-cadeau contenant des articles en édition limitée de OnePlus. Ceux qui précommanderont et achèveront l’achat du téléphone avant le 31 août auront le droit de recevoir un deuxième coffret cadeau surprise contenant des accessoires et d’autres choses.

Article original, 30 juin 2020 (6 h 44 HE): OnePlus taquine son prochain smartphone depuis un certain temps maintenant, largement appelé OnePlus Nord ou quelque chose dans ce sens.

La société fait la promotion de l’appareil mystérieux via son compte Instagram OnePlusLiteZThing, et elle a maintenant utilisé le compte pour annoncer un programme de précommande limité pour le prochain téléphone.

La société a publié une série d’histoires, notant que les précommandes seront limitées à seulement 100 téléphones. OnePlus a également publié un compte à rebours pour le début de cette initiative, le compte à rebours se terminant à 4 heures du matin le mercredi 1er juillet. Découvrez une capture d’écran de l’histoire pertinente ci-dessous.

Le deuxième tour débutera le 8 juillet à 10h00 CEST. Les premier et deuxième tours sont tous deux des précommandes «limitées». Pendant ce temps, le troisième tour débute le 15 juillet à 10h00 CEST et OnePlus dit que ce tour sera ouvert pendant 24 heures.

Lis: OnePlus Nord coûtera moins de 500 $

En ce qui concerne le processus de précommande OnePlus Nord, vous devrez payer 20 € ou 20 £ pour effectuer la précommande en Europe et au Royaume-Uni. La firme dit qu’elle vous enverra tout de suite un «merch génial» une fois que vous aurez précommandé le téléphone. OnePlus vous enverra ensuite un code d’invitation lorsque le téléphone sera libéré afin que vous puissiez terminer la commande. De plus, la firme dit qu’elle offrira un « cadeau surprise » à tous les clients qui précommanderont l’appareil.

OnePlus indique que les clients en précommande des premier et deuxième tours recevront un «produit de style de vie aléatoire, un pack d’autocollants et d’autres cadeaux mystères». Pendant ce temps, ceux qui précommanderont au début du troisième tour recevront un pack d’autocollants et un cadeau mystère. Les images vues sur le site Web suggèrent qu’une bouteille d’eau et / ou des vêtements seront proposés.

Le OnePlus Nord est conçu pour obtenir un chipset Snapdragon 765, des caméras arrière quadruples, un écran à 90 Hz et une charge de 30 W. En espérant que le prix soit aussi impressionnant que le battage publicitaire.

