IPL 2020: Il est temps de laisser Rishabh Pant pendant une période incohérente pour la jeune star indienne

Peu de joueurs de cricket pratiquant le sport divisent les opinions aussi fortement que Rishabh Pant, avec la production du jeune batteur de guichet correspondant rarement à ses talents prodigieux. Certains pensent que Pant est un talent générationnel et la seconde venue d’Adam Gilchrist. Ils estiment qu’il est l’homme qui mérite de porter les gants de portillon pour l’Inde pendant la prochaine décennie après le départ à la retraite du MS Dhoni. D’autres soutiennent que le joueur de 23 ans ne mérite pas les nombreuses chances qui lui ont été offertes après ce qui a été une série d’échecs dans les formats limités. Comme pour de nombreux débats de ce type, la réponse concernant Pant est probablement quelque part au milieu. Il est indéniable qu’il est livré avec des sacs de talent qui se sont déjà manifestés brièvement dans un maillot indien. Il est, après tout, le premier batteur de guichet indien à enregistrer des tonnes d’essai sur le sol anglais et australien. Le fait qu’il ait accompli ces exploits à seulement 21 ans témoigne de ce qu’il peut devenir. Cependant, il y a aussi l’autre côté de lui qui a flatté de tromper massivement dans le grillon limité-overs – deux formats qui étaient censés être son pain et son beurre. Trois demi-siècles seulement après 44 apparitions pour l’Inde dans les formats ODI et T20I raconte sa propre histoire. Les défenseurs de Pant suggèrent que les raisons de ses mauvais retours de balle blanche sont dues à son jeu d’attaque naturel étouffé par la direction indienne. La question de savoir si un joueur comme lui doit avoir carte blanche pour finalement réussir est un autre débat, mais on ne peut nier que la production a rarement égalé le talent potentiel. Alors qu’il se prépare à affronter les capitales de Delhi lors de la grande confrontation IPL de vendredi contre les Indiens de Mumbai, le natif de Roorkee sait que sa carrière en Inde a atteint un carrefour. MS Dhoni a pris sa retraite des internationaux et Pant semble loin d’être désigné comme son successeur à long terme pour le portillon. Cette position, pour le moment, est occupée par KL Rahul. Bien qu’il ne soit pas gardien de guichet à plein temps, Rahul joue le rôle dans les équipes indiennes à nombre limité d’overs depuis le début de l’année et c’est lui qui prendra les gants lors des prochains affrontements ODI et T20I en Australie. Voir aussi Top 7 des voitures turbo essence qui seront lancées en 2020 Pant, quant à lui, n’a même pas été sélectionné comme gardien de guichet suppléant pour les formats plus courts et devra faire face à une place dans l’équipe de test pour la tournée australienne. Cela fait presque deux ans qu’il a frappé cette belle invaincue 159 au Sydney Cricket Ground pour aider l’Inde à remporter la toute première victoire de la série Test en Australie. Les souvenirs de ces manches s’estompent rapidement pour le jeune et il fait face à la réelle perspective de ne pas faire le XI lorsque l’Inde affrontera les hôtes au même endroit pour le troisième test de la série de quatre matchs. Il y a toutes les chances que ce soit Wriddhiman Saha qui prenne les gants dans les affrontements à balle rouge, en particulier à la lumière des problèmes de forme physique de Pant. Ce n’est un secret pour personne que le verrouillage n’était pas gentil avec Pant, et le portier est arrivé pour le surpoids IPL. Devoir garder des guichets lors d’un affrontement de cinq jours est toujours une tâche épuisante, en particulier sur les terrains gonflables qui devraient être déployés en Australie. Alors que Pant a semblé pire pour l’usure aux EAU, Saha a l’air plus en forme que jamais. Leurs formes au bâton ne pourraient pas non plus être plus contrastées, l’énergie de Saha au sommet offrant aux Sunrisers Hyderabad une nouvelle vie dans le tournoi. Pant, quant à lui, a eu du mal pour la forme et la forme physique avec les Capitals de Delhi. Ses 282 courses dans le tournoi jusqu’à présent ont atteint un taux de grève atroce de seulement 112 et sont loin pour un batteur qui a tué des attaques de bowling dans la compétition lors des éditions 2018 et 2019. L’IPL a été la plate-forme où les instincts agressifs de Pant ont généralement prospéré. Il a même fait ressembler des joueurs de premier plan comme Jasprit Bumrah à des tasses dans les éditions précédentes. Malheureusement, ces qualités ne sont pas venues au premier plan cette fois-ci. Au lieu de cela, c’est Saha qui s’est révélé excellent dans un rôle de pincement et le gardien vétéran a en moyenne plus de 71 ans après ses quatre manches. Pant regarde dans deux esprits s’il faut attaquer ou construire une manche, et cette incertitude a privé le gaucher de ses meilleurs traits. Il pouvait encore renverser la vapeur lors des matches de barrage pour Delhi et remporter les manches du tournoi. Ce potentiel existe toujours avec lui après tout. Voir aussi Ouverture des inscriptions au Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge Quel que soit le résultat de cette IPL, les perspectives de ses perspectives en Inde semblent désormais plus sombres à la minute. Cela ne veut pas dire qu’il est arrivé au bout du chemin. Les attentes de Pant sont toujours énormes, mais les gens oublient souvent le fait qu’il est encore si jeune. À 23 ans, ni Dhoni ni Gilchrist n’avaient même fait leurs débuts respectivement en Inde et en Australie. Pant a toujours fait 57 apparitions pour l’Inde jusqu’à présent, dont 13 tests. Il lui reste amplement le temps de changer les choses et de mener une carrière envisagée depuis longtemps par beaucoup. Alors qu’il recevra des conseils de tous les côtés sur la façon de jouer au jeu, Pant devra éventuellement trouver son propre chemin. Il a toujours été un talent brut et non poli lorsqu’il a été accéléré dans l’équipe indienne en 2018, mais il y a clairement un diamant là-bas s’il peut être poli. Il est trop tôt pour le radier ou pour déplorer le manque d’opportunités. Il est insensé de porter un jugement sur lui de toute façon pour le moment, et il sera intéressant de suivre son évolution dans les années à venir. En savoir plus sur l’application Sport360

