Fortnite devrait revenir sur les iPhones via GeForce Now de Nvidia

Il semble que les utilisateurs d’iOS pourront bientôt reprendre leurs aventures étranges et sauvages sur Fortnite grâce au service de jeu en nuage de Nvidia, GeForce Now. La BBC a découvert que Nvidia a développé une version du service pour Safari qui signifie qu’Apple ne percevra pas ses frais de commission de 30% sur les dépenses en jeu.

C’était bien sûr la raison pour laquelle Fortnite a été retiré de l’App Store en premier lieu, car Epic Games a mis en œuvre son propre système de paiement alternatif, faisant valoir que les frais d’Apple sont anticoncurrentiels. La paire reste dans une bataille juridique désordonnée dans laquelle les fans de Fortnite ont également été entraînés via la campagne Free Fortnite du jeu et les produits dérivés associés. L’affaire devrait actuellement être jugée en mai.

Même si Fortnite redevient jouable sur les appareils iOS, le streaming d’un jeu multijoueur compétitif est loin d’être le moyen idéal de jouer. Néanmoins, cela pourrait s’avérer être une solution de contournement raisonnable – et, espérons-le, temporaire – pour ceux qui n’ont pas pu plonger dans le mégahit d’Epic. Alors que Nvidia n’a pas encore annoncé GeForce Now pour iOS, la BBC dit qu’il devrait atterrir avant les vacances d’hiver.

Voici la tristement célèbre vidéo « Nineteen Eighty Fortnite »:

GeForce Now est actuellement disponible pour Windows, Mac, Chromebook et Android. Il existe un niveau gratuit qui vous permet de jouer en sessions d’une heure, ou vous pouvez débourser pour un accès prioritaire et des durées de session prolongées. Il sera intéressant de voir comment Apple gère la situation suite aux difficultés de Google et de Microsoft pour obtenir leurs services de streaming respectifs – Stadia et xCloud – sur l’App Store.

Dans d’autres nouvelles de Fortnite, vous pourriez bientôt être en mesure de vous procurer gratuitement Disney Plus en effectuant des achats dans le jeu. Ce n’est pas du tout une mauvaise affaire si vous envisagez déjà de faire des folies avec des V-Bucks doux et sucrés.

