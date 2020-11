Lois sur les feux d’artifice au Royaume-Uni

La nuit de Guy Fawkes n’est peut-être qu’une nuit, mais ces jours-ci, les feux d’artifice font un bruit toute l’année.Bien que traditionnellement les feux d’artifice soient allumés pour célébrer le 5 novembre, le réveillon du Nouvel An, le Nouvel An chinois et Diwali, vous pouvez les acheter légalement à tout moment de Il est indéniable qu’un feu d’artifice peut être amusant pour toute la famille, mais malheureusement, une petite minorité de personnes les utilise de manière irresponsable.Les dernières nouvelles et analyses du bulletin i Le comportement antisocial impliquant des feux d’artifice va du fait qu’ils sont déclenchés tard à nuit, à des dommages physiques délibérés ou à des menaces de dommages causés aux personnes, aux animaux et aux biens, ce qui a amené de nombreuses personnes à se demander quelle est exactement la loi entourant l’utilisation des feux d’artifice – et ce qui peut être fait si quelqu’un leur cause une nuisance là où vous Ici, Simon Roberts, Senior Associate chez DAS Law, explique exactement ce que vous devez savoir: Quelle est la loi sur l’achat de feux d’artifice et quand puis-je les acheter? Vous devez avoir plus de 18 ans pour acheter des feux d’artifice au Royaume-Uni et d, théoriquement, vous pouvez les acheter toute l’année auprès d’un vendeur agréé. Cependant, il existe deux types de licences pour quiconque vend des feux d’artifice – les licences à long terme et les licences à court terme.Les feux d’artifice ne peuvent être vendus dans les supermarchés qu’à certaines périodes de l’année (Photo: Shutterstock) La plupart des détaillants tels que les supermarchés et les marchands de journaux – une licence à terme qui leur permet de vendre des feux d’artifice uniquement à certaines périodes de l’année, par exemple entre le 15 octobre et le 10 novembre pour les fêtes de feu et Halloween, entre le 26 et 31 décembre pour Noël et le Nouvel An, et trois jours avant le Nouvel An chinois et Diwali.Les feux d’artifice sont divisés en catégories, et pour les affichages domestiques, les consommateurs peuvent acheter des feux d’artifice de catégorie trois.Si vous souhaitez déclencher des feux d’artifice pour un événement privé comme une fête ou un mariage, vous pouvez les acheter auprès d’un vendeur enregistré avec ou licence à long terme. Si vous dirigez un spectacle professionnel de feux d’artifice, vous aurez accès à des feux d’artifice de plus en plus puissants (catégories quatre et cinq). Que dois-je faire si quelqu’un allume des feux d’artifice dans ma rue tard dans la nuit? Si vous achetez des feux d’artifice pour un usage personnel , vous n’êtes autorisé à les utiliser que sur votre propriété privée ou propriété si vous avez le consentement du propriétaire foncier.Il est considéré comme une infraction pénale de déclencher des feux d’artifice dans la rue ou dans d’autres lieux publics sans autorisation, et vous pouvez contacter la police si Si vous souhaitez les organiser dans un lieu public pour des événements, comme une fête de rue, vous devrez obtenir l’autorisation expresse de l’autorité locale.Comment puis-je légalement organiser mon propre feu d’artifice? tenez votre propre feu d’artifice sans tomber sous le coup du droit pénal, vous devez être âgé de plus de 18 ans et avoir acheté le feu d’artifice auprès d’un fournisseur agréé. Si vous les installez dans un lieu public, vous devez également avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.Bien qu’il soit légal de déclencher des feux d’artifice sur un terrain privé, si vous êtes locataire dans une propriété, il vaut la peine de vérifier auprès du propriétaire pour voir s’il y a une stipulation empêchant de déclencher des feux d’artifice dans votre bail.Si vous souhaitez organiser votre propre feu d’artifice, vous devez suivre les règlements (Photo: Shutterstock) Il est important de noter que vous avez un devoir de diligence pour vous assurer la sécurité de vos voisins et visiteurs si vous avez votre propre feu d’artifice. Consultez les directives en ligne de la RoSPA (Royal Society for Prevention of Accidents) pour vous assurer que vous êtes bien informé avec les précautions nécessaires à prendre.Tous les feux d’artifice sont accompagnés d’instructions et de toute négligence – comme les déclencher dans un environnement inapproprié ou contre le instructions publiées – entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels pourrait vous rendre responsable d’une action civile.Y a-t-il un couvre-feu légal? Généralement, les feux d’artifice sur une propriété privée peuvent être déclenchés toute l’année entre 7h et 23h. Cependant, à certaines périodes de l’année, ce couvre-feu est prolongé – à minuit le soir de Guy Fawkes et à 1h du matin le soir du Nouvel An, le Nouvel An chinois et Diwali.Il est important de noter que les règlements locaux peuvent affecter ces couvre-feux, il est donc Cela vaut la peine de vérifier auprès de votre autorité locale s’il existe des limitations supplémentaires.Que se passe-t-il si j’enfreins la loi? En vertu de la loi de 2003 sur les feux d’artifice, si vous enfreignez la loi sur l’utilisation des feux d’artifice, vous pouvez être condamné à une peine de prison allant jusqu’à six mois ou une amende La violation de l’acte constitue une infraction pénale – cependant, si vous causez des dommages à la propriété ou des blessures à quelqu’un, vous pouvez être responsable d’une infraction civile et être poursuivi pour négligence.

