Invention du piano: histoire de l’instrument de musique le plus polyvalent du monde

Le piano est l’instrument incontournable des compositeurs et des auteurs-compositeurs. (Sina Schuldt / alliance de photos via Getty Images)

En tant qu’instrument de choix pour presque tous les compositeurs, le piano est l’un des plus importants instruments de musique dans l’histoire, but quand le piano a-t-il été inventé? Qui a inventé le piano? À quoi ressemblaient les premiers pianos?

Les précurseurs du piano

Le piano ancêtre le plus ancien est le monocorde, un instrument de musique ancien composé d’une seule corde tendue à travers une caisse de résonance avec des ponts mobiles qui pourraient changer les fréquences du son. Bien que populaire tout au long du Moyen Âge, sa qualité musicale était limitée. Des musiciens avec un flair pour l’invention ont expérimenté des améliorations au monocorde et ont fini par créer le clavecin et le dulcimer, des instruments à cordes qui obligeaient le joueur à frapper les cordes avec un petit marteau pour produire du son.

Le clavicorde, un instrument à cordes à clavier développé à la fin du Moyen Âge, était populaire tout au long de la Renaissance et l’instrument de choix pendant les périodes baroque et classique de la composition musicale, mais il différait du piano moderne d’une manière clé – littéralement. Il n’avait qu’une seule corde par clé, et parfois, une corde tirée à double effet sur deux touches, tandis que les touches de piano modernes couvrent jusqu’à trois cordes chacune. En conséquence, le clavicorde n’était pas assez fort pour les performances sur scène, donc c’était surtout utilisé comme un outil pour composer de la musique.

Portrait de Bartolomeo Cristofori, inventeur du piano. (Anonyme / Wikimedia Commons)

Bartolomeo Cristofori a inventé le piano

En 1688, l’artisan italien Bartolomeo Cristofori est nommé à la cour de Florence par le prince Ferdinando de’Medici pour entretenir ses clavecins et autres instruments de musique. Cristofori était aussi vexé par les limites du clavicorde et du clavecin que les musiciens qui l’ont précédé, alors il a bricolé les instruments jusqu’à ce qu’il trouve un moyen d’amplifier leur son.

L’une de ses percées clés était un mécanisme qui permettait au marteau de se détacher de la corde dès qu’il était frappé, la laissant sonner sans entrave du marteau. Il a également développé un crochet pour le marteau afin qu’il ne rebondisse pas et ne frappe à nouveau la corde. Cristofori a combiné toutes ses innovations dans un instrument documenté comme un «arpicimbalo», qui comportait marteaux, cordes et un double clavier et se vantait d’une gamme de quatre octaves. Plus important encore, l’instrument pouvait produire un son suffisamment fort pour performances sur scène.

Un pianoforte de 1720 de Cristofori au Metropolitan Museum of Art de New York. C’est le piano le plus ancien qui ait survécu. (Shriram Rajagopalan / Wikimedia Commons)

Le Pianoforte était le premier piano

En 1711, un journaliste du nom de Scipione Maffei a écrit une critique favorable de l’instrument de Cristofori dans laquelle il l’appelait un clavecin « avec le piano et fort, « ou un clavecin qui est doux et fort. De là, le nom » pianoforte « a été donné à l’instrument, qui a finalement été raccourci en » piano « . Maffei a peut-être pris son terme d’une inscription antérieure écrite par le musicien de la cour de Florence, Federigo Meccoli, qui a qualifié l’instrument de « cymbale harpe du piano et forte« en 1700.

Cristofori a construit de nombreux pianos qui ont été utilisés par les musiciens de la cour de Florence, mais trois siècles plus tard, seuls trois sont connus pour avoir survécu. On peut les trouver au Museo Strumenti Musicali de Rome, au Musikinstrumenten-Museum de l’Université de Leipzig et au Metropolitan Museum of Art de New York. Le piano logé dans le Met est le plus ancien des trois pianos survivants, datant de 1720. Il a moins de touches que les pianos modernes, des marteaux plus lourds et des cordes plus fines, il produit donc un son plus proche d’un clavecin traditionnel que les pianos d’aujourd’hui.

L’évolution du piano. (Pinterest)

La première musique de piano

Malgré les avantages du piano par rapport au clavecin, les grands musiciens italiens n’ont pas immédiatement adopté le piano, mais tout cela a changé après que cinq des pianos de Cristofori aient été vendus à la reine Maria Barbara de Bragance d’Espagne pour son mécène et musicien de cour préféré, Domenico. Scarlatti. Il a composé plus de 500 sonates pour un instrument à clavier unique, bien que la plupart aient été jouées au clavecin. Lodovico Giustini 1732 « Sonate de cimbalo de piano et forte communément appelés marteaux« est la composition la plus ancienne qui soit définitivement écrit pour le piano.