Classement, résultats et calendrier de la 13e journée

Les nouveaux venus, le SC Verl, a ouvert la 13e journée de la 3ème ligue avec une victoire au KFC Uerdingen et suit le groupe de tête. Samedi 1860, Munich et Viktoria Cologne veulent à nouveau attaquer au-dessus, les meilleures équipes de Sarrebruck et de Dresde sont dimanche.

Les résultats et le tableau de la 13e journée de la 3e division en un coup d’œil.

3e championnat: Résultats et calendrier de la 13e journée

Date Accueil Résultat client 27.11.

19h00 KFC Uerdingen 05 1: 2 SC Verl 28.11.

14h00 FC Hansa Rostock -: – Bayern Munich II 28.11.

14h00 Hallescher FC -: – FC Viktoria Cologne 28.11.

14h00 FSV Zwickau -: – Magdebourg 28.11.

14h00 VfB Lübeck -: – Waldhof Mannheim 28.11.

14h00 SpVgg Unterhaching -: – SV Wehen Wiesbaden 28.11.

14h00 1860 Munich -: – Türkgücü-Ataspor 29.11.

13h00 MSV Duisburg -: – SG Dynamo Dresde 29.11.

14h00 1. FC Sarrebruck -: – 1. FC Kaiserslautern 30.11.

19h00 SV Meppen -: – FC Ingolstadt

3. Ligue: Le tableau de la 13e journée