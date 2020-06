Insecure saison 4 finale en ligne: Comment regarder: Episode 10, casting

– – –

Ce sera difficile quand nous regarderons une saison qui est la finale de la saison 4 non sécurisée pour dire au revoir. L’épisode 10 est la finale de sorte que nous ne verrons pas Issa, Molly, Lawrence et toute l’équipe depuis au moins un an.

L’insécurité de la saison 4 conclut une autre saison fantastique, qui a poussé Issa (Issa Rae) vers de nouvelles et grandes choses quand elle l’a finalement retirée de Block Party pour la région. Ce fut un énorme succès, mais un argument l’a entièrement gâché avec la meilleure amie Molly (Yvonne Orji). Les deux hommes sont à l’écart depuis un certain temps, mais l’épisode de la semaine dernière a prouvé que leur amitié une fois proche s’est détériorée de façon irréparable.

De l’épisode final de la saison 4 d’Insecure, intitulé «Lowkey Lost», Issa a heureusement retrouvé Lawrence (Jay Ellis); cependant, Nathan (Kendrick) reste dans le film. Pendant ce temps, Molly emmène son petit ami Andrew (Alexander Hodge) dans une fonction de travail, où ils s’affrontent à nouveau. Les femmes reçoivent un appel à propos d’un ami. Cela peut-il ramener Issa et Molly à nouveau ensemble?

Voici tout ce que vous voulez savoir pour voir Insecure an 4 en ligne.

Regardez le bon ci-dessous:

Comment regarder la saison 4 n’importe où, en utilisant un VPN

Parce que HBO n’est pas disponible, cela ne signifie pas que si vous êtes loin de chez vous, vous devez manquer Insecure an 4. Regarder avec le reste d’Internet peut être assez simple. Avec le bon VPN (un réseau privé virtuel), vous pouvez diffuser le spectacle où que vous alliez.

Nous avons évalué de nombreuses possibilités, et le meilleur VPN est ExpressVPN. Il répond aux besoins VPN de la grande majorité des utilisateurs, offrant une compatibilité avec les appareils et des taux de liaison impressionnants. De plus, il est abordable à 12,95 $ par mois. (L’inscription pour des intervalles plus longs de six mois ou d’un an réduit davantage le coût)

Notre support VPN populaire, ExpressVPN, brille vraiment grâce à sa sécurité, sa vitesse et sa simplicité d’utilisation. Il est également compatible avec de nombreux appareils – d’iOS et Android à Roku, Apple PlayStations et TV.Vous bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits si vous vous inscrivez pour un an, ou il y a une garantie de remboursement de 30 jours si vous le souhaitez Essayez.

The Way to Watch Insecure saison 4 finale

Les fans américains peuvent regarder l’épisode 10 de la saison 4 d’Insecure aujourd’hui (dimanche 14 juin) à 22 h. Eastern s’ils s’inscrivent à HBO via leur forfait câble ou satellite.

Si vous avez déjà coupé le cordon, vous pouvez observer la finale de la saison 4 d’Insecure.

HBO Max est le nouveau venu sur le bloc fidget, mais il a déjà beaucoup à offrir. Il contient tout HBO, ce qui signifie que vous pouvez diffuser Insecure, Game of Thrones, The Sopranos, The Wire, Sex and the City, et toutes les séries de prestige du réseau premium. HBO Max comprend une bibliothèque massive remplie par les marques de WarnerMedia. C’est donc l’endroit idéal pour regarder tous les amis, toute la théorie du Big Bang, tout South Park et plus encore. De plus, le service a des originaux comme la rom-com Love Life d’Anna Kendrick.

Comment regarder Insecure saison 4 au Canada

Les Canadiens n’ont pas besoin de passer outre à cette fête de quartier. Ils peuvent observer Insecure saison 4 épisode 10 exactement le même jour et à la même heure que les États-Unis diffusés sur Crave.

Pour regarder Insecure saison 4

Il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Il est possible de regarder Insecure an 4 to Sky Comedy. Cependant, la saison n’est pas diffusée avant le 23 juin à 21 h.

Jetez un coup d’œil à notre section sur la visualisation avec ExpressVPN si vous ne voulez pas être gâté sur ce qui se passe avec l’équipe avec Issa.

Comment regarder Insecure saison 4

Les Australiens peuvent regarder Insecure saison 4 à Foxtel Showcase vendredi après la diffusion aux États-Unis, ce qui signifie que l’épisode 10 sera diffusé le 19 juin à 22 h 40.

Distribution de la saison 4 non sécurisée.

Le casting de la saison 4 d’Insecure est dirigé par le co-créateur et célébrité Issa Rae, qui joue une version fictive d’elle-même. Elle est accompagnée de:

Yvonne Orji comme Molly Carter

Jay Ellis en tant que Martin «Lawrence» Walker

Natasha Rothwell comme Kelli Prenny

Amanda Seales en tant que Tiffany DuBois

Alexander Hodge comme Andrew

Kendrick Sampson comme Nathan Campbell

Neil Brown Jr. en tant que Chad Kerr

Jean Elie comme Ahmal Dee

Leonard Robinson en tant que Taurean Jackson

Christina Elmore comme Condola

Insecure saison 4 finale

Insecure saison 4 comprend 10 épisodes. Voici leurs noms et leurs courts résumés:

Saison 4, épisode 1: Lowkey Feelin ’Myself (12 avril) Avec les conseils de Condola, Issa se prépare pour un mélangeur dans sa cour pour organiser la fête du cube à des sponsors potentiels – mais les inquiétudes augmentent quand ils trouvent une relation mutuelle. Molly commence à développer les sentiments inattendus d’Andrew.

Saison 4, épisode 2: Lowkey Distant (19 avril) Lawrence devient mal à l’aise lorsque Condola et Issa décident de faire face à l’éléphant dans la pièce. À la recherche d’une connexion, Molly se bat pour qu’Andrew démarre pendant une nuit de rendez-vous architecturée.

Saison 4, épisode 3: Lowkey Thankful (26 avril) Alors que la famille de Molly célèbre l’Action de grâces collectivement, Issa et Ahmal choisissent de faire leur propre truc. Lorsque Lawrence rejoint Friendsgiving au domicile de Condola, le couple est rompu.

Saison 4, épisode 4: Lowkey Losin ’It (3 mai) Les femmes aident Tiffany avec son nouveau bébé. Plus tard, Issa a du mal à finaliser les détails clés de la fête de quartier et se tourne vers Molly pour tirer parti des connexions d’Andrew (Alexander Hodge).

Saison 4, épisode 5: Lowkey Movin ’On (10 mai) Avec la fête du cube enfin là, Issa est déterminé à offrir un événement mémorable, malgré quelques surprises. Pendant ce temps, Tiffany profite d’un repos de son bébé, un nouveau boo divertit, et Molly tente de mettre une rancune en attente.

Saison 4, épisode 6: Lowkey Done (17 mai) Ayant besoin de quelques vibrations positives après la fête de quartier, Issa (fait tout son possible pour faire du bien aux personnes au hasard à travers LA, se transformant finalement en une source improbable de réconfort. Kelli exhorte ses copains à se réconcilier.

Saison 4, épisode 7: Lowkey Done (24 mai) Molly et Andrew décollent pour leurs premières vacances en couple avec le frère d’Andrew Victor et sa femme Lydia – malgré leur emploi du temps chargé, le voyage se déroule sans heurts jusqu’à ce qu’un employé de la station s’écarte de la ligne . Molly commence à réévaluer son incapacité.

Saison 4, épisode 8: Lowkey Happy (31 mai) Issa et Lawrence se rattrapent et discutent de la vie, des carrières, des erreurs passées et de ce qui les rend heureux.

Saison 4, épisode 9: Lowkey Happy (7 juin) Issa envisage de rendre à Nathan une faveur platonique. Pendant ce temps, le Dr Rhonda et Andrew demandent à Molly de réfléchir à une stratégie différente pour traiter avec les personnes qui lui ont fait du tort, et Issa étend une branche d’olivier stérile.

Saison 4, épisode 10: Lowkey Lost (14 juin) Molly emmène Andrew à un rôle de travail, et ils ont du mal à se voir. Issa continue de rechercher le plaisir. Les filles reçoivent un appel douloureux à propos d’un copain.

– – –