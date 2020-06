Captain America : tous les personnages ayant porté son bouclier dans le MCU

Le bouclier de Captain America est une arme de combat mythique pour Steve Rogers. De nombreux personnages du MCU (Marvel Cinematic Universe) l’ont également utilisé.

Tout au long de sa carrière de héros au sein du MCU, le bouclier de Captain America a subi de nombreux changements. Après un début de carrière de superhéros équipé d’un accessoire fragile fourni par l’US Army, le bouclier de Steve a été choisi par lui-même sous les conseils avisés d’Howard Stark (le père de Tony « Iron Man » Stark).

Un bouclier signé Howard Stark

Le bouclier de Captain America que nous connaissons a été créé par Howard Stark pendant la Seconde Guerre mondiale et utilisé par Steve tout au long de ses missions à cette époque-là. Le bouclier a été perdu pendant près de 70 ans, car il a été gelé avec Captain America. Une fois Steve retrouvé et dégelé, son fidèle bouclier l’a accompagné une nouvelle fois lorsqu’il est devenu un Avenger et a commencé à travailler avec le SHIELD.

Les aventures qui ont suivi pour Captain America l’ont vu jeter le bouclier à la fin de Captain America : Civil War et ne le récupérer que pour les Avengers : Endgame. C’est dans ce dernier film que Thanos a détruit le bouclier emblématique, mais le Steve âgé en a ramené une version intacte dans la chronologie principale du MCU.

Bien que le bouclier de Captain America soit rare, c’est un objet courant qui peut être utilisé par n’importe qui en fin de compte. Cela est à l’inverse de Mjolnir par exemple que seul Thor et une âme méritante (plus tard Steve Rogers dans Endgame) peuvent soulever et manier. Il n’y a pas de pouvoirs spéciaux accordés à l’utilisateur ni d’exigences nécessaires pour le manier comme c’est le cas avec le marteau de Thor. Par conséquent, le bouclier de Captain America a été utilisé par de nombreux personnages différents tout au long de plus d’une décennie de contenu MCU. Voici donc les Avengers les plus mémorables ayant utilisé le bouclier de Cap ».

Captain America

Il est impossible de parler du bouclier sans parler de Captain America. Steve a utilisé son bouclier original en vibranium pendant des années et a vu des améliorations lui être apportées en cours de route.

Au lieu de se fier au bouclier en défiant les lois de la physique ou en s’assurant qu’il lui rebondit toujours dessus, un accessoire magnétique a été ajouté avant Avengers : L’ère d’Ultron. Et même si Black Panther a éraflé le bouclier dans Captain America : Civil War et que Steve l’a laissé à Iron Man à la fin du film, Tony l’a réparé pour qu’il ait l’air neuf et prêt au combat dans ce qui sera la dernière mission de Steve dans Avengers : Endgame.

Falcon

Sam Wilson n’était qu’un admirateur de Captain America lorsqu’il a rencontré Steve Rogers pour la première fois. À la fin d’Avengers : Endgame il a été choisi par le vieux Steve Rogers pour brandir le bouclier et devenir le nouveau Captain America. Falcon n’a par ailleurs pour le moment jamais utilisé le bouclier. Dans une scène supprimée de Captain America : Civil War, il était prévu qu’il l’utilise un moment. Il a donc tenu le bouclier pour la première fois à la fin de Avengers : Endgame.

The Winter Soldier

Bucky Barnes ne remplacera pas Captain America dans le MCU, mais il a déjà utilisé le bouclier plus que quiconque, mis à part Steve. Bucky a utilisé le bouclier pour se défendre pendant la mission de la Seconde Guerre mondiale qui s’est terminée par sa mort présumée. Plus tard, Bucky a de nouveau tenu le bouclier lorsqu’il était connu sous le nom de Winter Soldier lors d’un combat avec Captain America. La dernière fois que Bucky a pu utiliser le bouclier de Captain America, c’est lorsque Steve et lui ont combattu Iron Man à la fin de Captain America : Civil War. Les meilleurs amis ont fait passer le bouclier d’un côté à l’autre pour essayer d’achever Tony Stark.

Spider-Man

Source : Capture via Instagram

L’une des utilisations les plus mémorables du bouclier de Captain America qui n’est pas le fait du Cap lui-même est attribuée à Peter Parker. Les débuts de Spider-Man dans Captain America : Civil War a commencé par une grande entrée en scène fracassante. En effet, il a pris le bouclier de Captain America. Spider-Man a simultanément arraché le bouclier d’un Captain America surpris et a lié ses mains ensemble, tout en se retournant dans les airs avant de prendre une pose devenue culte.