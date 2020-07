Initiative PlayStation Indies, neuf nouveaux jeux PS4 et PS5 annoncés

Le jeu indépendant est encore une fois une énorme composante de l’avenir de Sony si vous ne pouviez pas le dire à partir de l’événement en direct PlayStation 5 Future of Gaming. Un espace important aux côtés des grands titres AAA tels que Horizon interdit à l’Ouest et Spider-Man: Miles Morales était dédié au développement de nouveaux jeux indépendants, présenté d’une manière qui n’a vraiment pas été le cas ces dernières années. Sony continue de se concentrer sur les jeux indépendants avec la PlayStation Indies Initiative, annoncée aujourd’hui dans un article de blog par un visage familier, le chef de PlayStation Indies, SIE, Shuhei Yoshida. Parallèlement à cette annonce est venue la révélation de neuf jeux indépendants en développement, s’assurant que juillet est déjà bien parti.

Vous avez manqué les annonces de ce matin? Voici neuf indies à venir que vous ne voudrez pas ignorer: https://t.co/1TnfonGxbE #PlayStationIndies pic.twitter.com/4kmgfDR76X – PlayStation (@PlayStation) 1er juillet 2020

«Avec PlayStation Indies, nous espérons mettre en lumière et soutenir le meilleur des meilleurs jeux indépendants publiés sur PlayStation et l’ensemble de la communauté indie dans son ensemble. Notre objectif est de faire de PlayStation le meilleur endroit pour développer, trouver et jouer à de grands jeux indépendants », a déclaré l’ancien président de SIE Worldwide Studios pour Sony Interactive Entertainment. Il mentionne qu’une partie de la PlayStation englobant le développement indépendant va de pair avec la recherche de «concepts complètement nouveaux», qui ont conduit à des jeux tels que Patapon, Parappa The Rapper, et d’autres trucs bizarres qui n’auraient peut-être pas eu une seconde – ou même une première – chance si Sony n’avait pas voulu prendre un risque sur quelque chose en dehors des standards de l’industrie.

L’annonce vient également avec la nouvelle que PlayStation Now ajoutera un nouveau titre indépendant chaque mois, en commençant par celui de ce mois-ci. Bonjour voisin. La publication se termine avec la révélation de neuf (!) Nouveaux titres indépendants sur PlayStation 4 et PS5:

Worms Rumble

Havre

Carto

Recompiler

Où est le cœur

Maquette

Poing: forgé dans la torche de l’ombre

Corps célestes

Grincements

Recherchez plus d’informations sur ces titres ici sur PlayStation Lifestyle, et en attendant, envisagez de sortir et d’essayer un jeu indépendant sur lequel vous n’avez pas encore mis la main. Après tout, vous pourriez être agréablement surpris.