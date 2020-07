Worms Rumble Game est un Battle Royale sur PS4 et PS5

Début mars, l’éditeur Team17 a promis de ramener son Vers franchise cette année. Cela revient très bien, et d’une manière quelque peu inhabituelle. Dans le cadre de l’Initiative PlayStation Indies d’aujourd’hui, Team17 a officiellement annoncé Worms Rumble, une bataille royale qui devrait être lancée plus tard en 2020 sur PS4, PS5 et PC via Steam. Mieux encore, le nouveau titre prendra en charge le jeu croisé sur chacune des trois plateformes.

Découvrez la bande annonce:

Décrit comme une «bataille royale à 32 joueurs en temps réel» Worms Rumble invitera les joueurs à participer à des batailles épiques sur les plus grandes cartes de la franchise à ce jour. Les armes et divers articles fournis seront à la fois classiques et nouveaux; le fusil d’assaut, la batte de baseball, le bazooka, le canon à main et le fusil à pompe n’en représentent que quelques exemples.

Selon un article de blog de Team17, les joueurs auront le choix entre plusieurs options de contenu au lancement. En plus d’un mode bataille royale, Worms Rumble est prévu pour le lancement avec Deathmatch et Last Worm Standing solo. Il est également prévu des défis quotidiens et communautaires, ainsi que des événements saisonniers. De plus, « The Lab » permettra au joueur d’expérimenter différentes pièces d’armes et de nouvelles mécaniques de jeu.

Team17 fait de la personnalisation une partie assez importante du Worms Rumble l’expérience aussi. En gagnant de l’XP et de la monnaie dans le jeu, les joueurs pourront débloquer des accessoires, des emotes, des tenues et des skins d’armes. Comme le temps passe, Worms Rumble devrait recevoir des mises à jour qui ajoutent de nouvelles arènes et de nouvelles options de personnalisation.

Une version bêta gratuite sera mise en ligne sur Steam à 16 h 00 HNP le 15 juillet; il se terminera le 20 juillet à 12 h 00 HNP. Team17 n’a pas encore annoncé si une bêta similaire sera déployée pour les versions PlayStation de Worms Rumble, bien qu’ils disent que c’est la « première » version bêta jouable. Worms Rumble n’a actuellement pas de date de sortie.

[Source: Team17]