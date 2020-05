Il reste moins de 24 heures pour la campagne Spawn Kickstarter

Au cours du mois dernier, nous avons eu droit à la campagne en cours de McFarlane Toys Spawn Kickstarter. La campagne légendaire avait un objectif initial de 100 000 $, mais elle y a réussi de loin en une seule journée. Actuellement, les promesses sont de 2,88 millions de dollars, et avec un peu plus de 20 heures restantes, nous pourrions voir la campagne atteindre 3 millions d’ici la fin. L’équipe McFarlane et Todd McFarlane ont écouté et interagi avec la communauté au cours de la réapparition, ce qui nous a donné une incroyable personnalité directement aux consommateurs. À partir de ces interactions, nous avons vu de nombreux changements et mises à niveau depuis lors à partir de sculptures, d’armes, d’une cape articulée et bien plus encore. Si vous n’êtes pas au courant de la campagne, trois figurines sont disponibles au dos, une épreuve classique, moderne et artiste (sculpture non peinte). Les mises à jour les plus récentes affectent tous ces personnages, car la première mise à jour inclut la bande dessinée fournie avec chaque figurine qui aura désormais des couvertures en aluminium. C’était quelque chose que McFarlane lui-même était très excité et maintenant, chaque chiffre j’en aurai un. La deuxième mise à jour était la version classique avec maintenant également une épée Necro peinte qui n’était à l’origine fournie qu’avec la figurine Black and White Artist Proof. Avec le temps, les fans voudront savoir quelles sont les meilleures fonctionnalités de chaque package et verrouiller une figurine Spawn avant qu’il ne soit trop tard. Voici toutes les fonctionnalités et mises à niveau ajoutées afin que vous sachiez quel chiffre ou niveau à sauvegarder:





CLASSIQUE SPAWN (simple)

Éclat d’énergie NECRO amovible pour une main

Couverture de bande dessinée estampée

PAIRE DE MAINS SUPPLÉMENTAIRE pour tenir des fusils

PAIRE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINS POIGNÉES

TÊTE SUPPLÉMENTAIRE d’une tête hurlante peinte

CHAÎNES EN ACIER pour la taille

CHAÎNES EN ACIER pour le cou

ARME D’ASSAUT EXCLUSIVE (cette figurine sera désormais la seule avec cet accessoire)

SPAWN MODERNE (simple)

Éclat d’énergie NECRO amovible pour une main

Couverture de bande dessinée estampée

PAIRE DE MAINS SUPPLÉMENTAIRE pour tenir des fusils

PAIRE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINS POIGNÉES

TÊTE SUPPLÉMENTAIRE d’une tête humaine peinte d’Al Simmons

CHAÎNES EN ACIER pour la taille

CHAÎNES EN ACIER pour le cou

ARME EXCLUSIVE DE LANCEUR-PISTOLET

BOTTE À POINTES sur une jambe

ARTIST PROOF SPAWN (simple)

Éclat d’énergie NECRO amovible pour une main

Couverture de bande dessinée estampée

PAIRE DE MAINS SUPPLÉMENTAIRE pour tenir des fusils

PAIRE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINS POIGNÉES (une qui peut tenir l’épée)

TÊTE SUPPLÉMENTAIRE d’une tête hurlante non peinte

CHAÎNES EN ACIER pour la taille

CHAÎNES EN ACIER pour le cou

ARME EXCLUSIVE NECRO-SWORD









ENSEMBLE DE 3 TRILOGIES (comprend les figurines Classic, Modern & Artist Proof)

PLAQUE DE SIGNATURE EXCLUSIVE DE COULEUR OR

SIGNATURE EXCLUSIVE DE COULEUR OR

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ indiquant l’autographe de Todd est son

Éclat d’énergie NECRO amovible pour une main

DEUX ÉNERGIES EXTRA et EXCLUSIVES (pour un total de trois dans cet ensemble)

Couverture de bande dessinée estampée

PAIRE DE MAINS SUPPLÉMENTAIRE pour tenir des fusils

PAIRE SUPPLÉMENTAIRE DE MAINS POIGNÉES (une qui peut tenir l’épée)

TÊTE SUPPLÉMENTAIRE d’une tête hurlante non peinte

TÊTE SUPPLÉMENTAIRE d’une Tête Crieuse PEINTE

TÊTE SUPPLÉMENTAIRE d’une tête humaine peinte d’Al Simmons

GAUNTLET EXCLUSIF sur un avant-bras (figurine Modern Spawn uniquement)

SPIKED BOOT sur une jambe (figurine Modern Spawn uniquement)

CHAÎNES EN ACIER pour la taille de chaque figure

CHAÎNES EN ACIER pour le cou de chaque figurine

ARME NECRO-SWORD EXCLUSIVE (figurine d’épreuve d’artiste)

ARME D’ASSAUT EXCLUSIVE (figurine Modern Spawn)

ARME D’ASSAUT EXCLUSIVE (figurine Spawn classique)

À mon avis, les trois packs sont les meilleurs de tous les packages proposés. Il est livré avec trois autographes et toutes les sculptures de tête, les armes et les nouveaux effets de main nécros ajoutés. Cependant, si vous voulez simplement dire simple et bon marché, je dis opter pour le package Spawn classique. C’est le package que je soutiens actuellement car vous pourriez ne pas obtenir tous les accessoires supplémentaires, il comprend certains des meilleurs. Ce sera un chiffre que tout fan de Spawn devrait obtenir car il connecte les fans avec le créateur à un nouveau niveau. Il reste moins de 24 heures, alors assurez-vous de sauvegarder le vôtre avant qu’il ne soit trop tard. Vous pourrez soutenir la campagne ici et trouver toutes les mises à jour qui incluent des vidéos de l’homme lui-même.

