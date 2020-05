Saturday Night Live at Home marquera la 45e saison finale / film

Saturday Night Live propose depuis quelques semaines des épisodes spéciaux produits à distance de la série de sketchs de fin de soirée. Cependant, cela prendra fin avec le troisième (peut-être final?) Samedi soir en direct à la maison ce week-end, qui marquera la finale de la 45e saison en cours.

Voici l’annonce de SNL, avec un aperçu amusant de quelques bêtisiers de la précédente À la maison épisodes:

Finale de la saison ce samedi ?? #SNLAtHome pic.twitter.com/CFTQzqBX8y – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 7 mai 2020

Ça va juste vous montrer que ce n’est pas super facile pour Saturday Night Live pour retirer ces épisodes lorsque les acteurs écrivent et jouent eux-mêmes ces croquis. Heureusement, ils ont une bonne équipe de personnes en post-production qui s’occupent des graphiques, du montage, du son et ainsi de suite, mais c’est toujours un environnement de production de fortune qui vient avec un tout nouvel ensemble de défis. Ce n’est peut-être pas aussi intimidant qu’un épisode régulier de Saturday Night Live qui sont réunis en une seule semaine, mais cela nécessite encore beaucoup de travail acharné.

Le deuxième épisode de Samedi soir en direct à la maison qui a été diffusé il y a quelques semaines était une amélioration considérable par rapport à l’expérience du premier épisode. La qualité globale était meilleure en ce qui concerne les croquis, sans parler de la variété des bits qu’ils pouvaient faire, et il y avait un grand bond du côté technique des choses en ce qui concerne l’éclairage, les graphiques à l’écran, etc.

Puisque c’est la finale de la saison, j’espère SNL amènera des invités spéciaux pour clôturer ce qui a été une fin stressante pour la 45e saison. Tom Hanks a inauguré le premier épisode après avoir récupéré du coronavirus lui-même, Brad Pitt est apparu comme le Dr Anthony Fauci dans le froid ouvert du deuxième épisode, Paul Rudd a étonnamment partagé une esquisse et Adam Sandler a réalisé un clip avec Pete Davidson ( qui comprenait un camée Rob Schneider). Bien sûr, les «animateurs» de la série ne peuvent pas faire plus qu’ouvrir l’épisode, peut-être faire un monologue et présenter l’invité musical, mais c’est toujours amusant quand de grands noms s’arrêtent.

Quant à quand Saturday Night Live reviendra pour la saison 46, cela dépend de la façon dont l’avenir de la production hollywoodienne se révèle. Il n’est pas clair quand les films et les émissions télévisées reprendront, mais quand ils le feront, il y aura beaucoup de nouvelles politiques en place afin de protéger les acteurs et l’équipe et arrêter à nouveau la propagation potentielle du coronavirus. Compte tenu du processus de production unique pour SNL, ce qui implique que beaucoup de gens se trouvent occasionnellement dans des quartiers étroits au Studio 8H, je me demande si cela prendra plus de temps pour que le spectacle revienne à ce qu’ils considèrent comme normal.

