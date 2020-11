Il faut se méfier! La NASA partage des sons sinistres de l’espace avec cette liste de lecture d’Halloween

La NASA a collecté les sons les plus étranges et les plus effrayants du cosmos et les a compilés dans une liste de lecture juste à temps pour Halloween .

«Sinister Sounds of the Solar System», la nouvelle playlist effrayante organisée par la NASA, n’est pas la musique typique d’Halloween à laquelle vous êtes peut-être habitué. Au lieu de hurler des loups-garous et de grincer des maisons hantées, cette liste de lecture est plutôt remplie de gémissements effrayants, de fissures et d’autres bruits étranges provenant du cosmos.

La playlist est « remplie de nouveaux » gémissements « et » sifflements « de notre univers qui effrayeraient les créatures les plus macabres », selon une déclaration de la NASA .

Découvrez la playlist complète ici .

Certaines des pistes de la liste de lecture sont des sons de «marsquakes», créés à partir de données capturées par l’atterrisseur Mars InSight de la NASA. Pour capturer ces tremblements de terre, l’atterrisseur utilise son instrument SEIS (Sismic Experiment for Interior Structure), qui a «entendu» pour la première fois des marsquakes en 2019.

Vous pouvez également écouter les «sons de l’ancien univers» dans cette playlist gracieuseté de, le vaisseau spatial Planck de l’Agence spatiale européenne qui, de 2009 à 2013, a étudié le fond cosmique micro-ondes (CMB), la lumière restante du Big Bang. Les anciennes ondes sonores ont laissé des empreintes sur cette lumière primitive, et Planck était donc capable de «voir essentiellement les échos sonores de l’univers primitif». selon une déclaration de la NASA .

Le vaisseau spatial Juno en orbite autour de Jupiter de la NASA offre une «musique» plus mystérieuse. Lors de son quatrième passage rapproché de la planète géante, qui a eu lieu le 2 février 2017, Juno a observé des signaux d’ondes de plasma provenant de l’ionosphère de Jupiter, une couche de l’atmosphère qui a une forte concentration d’ions et d’électrons libres. Là-bas, l’instrument Waves du vaisseau spatial, qui mesure les ondes radio et plasma dans l’atmosphère de la planète, a enregistré ces ondes, qui peuvent être entendues dans la playlist.

La liste de lecture comprend même des sons créés à partir de données de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA, qui observe le trou noir supermassif au centre de la galaxie de la Voie lactée, entre autres objets et phénomènes cosmiques.

Pour entrer encore plus dans l’esprit des vacances, les fans de l’espace peuvent télécharger les nouvelles affiches de la NASA représentant des versions cosmiques de films d’horreur et de science-fiction classiques. Vérifie-les ici .

