Les wallabies exhortés à braconner la star des coqs Angus Crichton

Les Wallabies devraient braconner la star de Roosters Angus Crichton selon le double international Wendell Sailor alors que les Roosters visent à libérer de l’espace dans leur poursuite de la jeune star Joseph Suaalii

L’appel peut surprendre les fans de Roosters car Crichton a connu l’une de ses meilleures saisons dans la LNR et est actuellement membre de l’équipe NSW pour l’ouverture d’Origin mercredi prochain.

Mais avec les Roosters qui ouvrent maintenant la voie pour tenter d’attirer le jeune très vanté à Bondi Junction, Crichton pourrait devenir des dommages collatéraux alors que le club de glamour cherche à perdre de l’argent du plafond salarial dans sa tentative d’arracher Suaalii à ses rivaux de South Sydney.

Crichton sort de son contrat à la fin de 2021, ce qui le met sur la ligne de tir et Sailor a exhorté les autres clubs et Rugby Australia à bondir.

Angus Crichton susciterait beaucoup d’intérêt sur le marché libre. (AAP)

Crichton a joué au rugby d’écolier pour le Scots College avant que les Rabbitoh ne viennent frapper à la porte. Il s’est associé aux Tricolors en 2019.

« Chaque club, [should be looking to sign Crichton], « A dit Sailor Triple M.

«Vous savez ce que j’aime chez Angus Crichton. Ce n’est pas seulement ce que vous voyez sur le terrain, il fait beaucoup de choses formidables dans la communauté autochtone.

« Il est incroyable et issu d’une très belle famille.

« L’ARU devrait chercher à le ramener dans l’union de rugby.

« C’est un très bon joueur et un jeune homme adorable… les Coqs, qu’est-ce que tu fais? Arrête de t’attaquer à Suaalii! »