Il est temps pour la saga rapide de se préparer pour la franchise

Si vous avez lu mes deux autres articles sur le Vite franchise, vous savez déjà que nous faisons les choses dans l’ordre canon et non dans l’ordre de libération, ce qui met Rapide furieux (de même que Rapide 5 et Fast & Furious 6) avant Tokyo Drift. Alors, maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, plongeons dans le monde des voitures rapides, des femmes peu vêtues et vin Diesella juste vengeance, d’accord?

On dit que Vin Diesel est décédé 2 Rapide et Tokyo Drift parce qu’il pensait que les scripts étaient stupides, donc avec celui-ci, l’idée était de revenir aux personnages originaux et de se sentir à nouveau comme le premier film. Ce qui, bien sûr, signifiait récupérer tout le monde (parce que Tokyo Drift avait tous les nouveaux personnages), ce qui signifiait qu’ils devaient avoir un scénario que M. Diesel jugeait digne. Cela a réinitialisé par inadvertance la franchise et nous a ramenés aux personnages et aux scénarios du premier film. Et Dieu merci, car sans ce film, la franchise n’aurait probablement jamais dépassé Tokyo Drift. Mais je m’éloigne du sujet.

D’abord et avant tout sur l’intrigue, c’est le film qui nous a présenté Gisele. Oui, avant qu’elle ne soit Wonder Woman, Gal Gadot était une méchante sexy qui était sexy pour Dom, et putain était-elle géniale. Rappelez-vous juste, Rapide et furieux l’a fait en premier. Je n’aime pas qu’ils aient « frigorifié » Letty dans ce film, mais tu t’attends vraiment à ce qu’elle reste morte? Je sais que ce n’est pas l’univers Marvel, mais il s’agit essentiellement d’une franchise de super-héros, juste avec des voitures rapides et un manque distinct de spandex. Ne t’inquiète pas; ils ont toujours des tenues stupides, cependant.

Mis à part les difficultés de la série avec les personnages féminins (qui s’améliorent lentement), le film est amusant. Ce sont des voitures rapides et des enjeux ridicules et ridicules, des courses de rue et de la contrebande de drogue, et c’est vraiment juste une excuse pour encourager les bons à faire de mauvaises choses et s’amuser avec. C’est merveilleux de revoir Paul Walker, même s’il a une coupe de cheveux réglementaire stupide pour tout le film, et regarder le département des costumes essayer (et échouer de plus en plus) à insérer les bras costauds de Vin Diesel dans les manches de chemise est toujours un bon moment. C’est une évasion amusante et idiote de film d’action hollywoodienne à son meilleur à la fin de la journée.

Bien sûr, qu’attendiez-vous d’une franchise de films qui (comme L’indépendant dit-il), « seuls les garçons de 13 ans et Jeremy Clarkson pourrait peut-être profiter « ? Eh bien, il semble que je chauffe des pizzas et que je joue au hockey de rue jusqu’à ce que les lumières s’allument parce que je ne suis certainement pas Clarkson, et j’adore ce stupide film de voiture et tous les autres qui viennent après Ne le confondez pas avec une œuvre d’art de cinéma haut de gamme et appréciez les voitures rapides, les acteurs chauds et les intrigues de fromage. Des points bonus si vous les appréciez tous avec un côté de pop-corn!

Cet article fait partie d’une série en plusieurs parties: Un récapitulatif lent de la saga Fast and Furious.

