Daniel Ricciardo termine troisième pour le deuxième podium Renault

Le leader du championnat Runaway Lewis Hamilton a surmonté un début lent pour remporter le Grand Prix d’Émilie-Romagne dimanche pour une 93e victoire record en Formule 1.

Hamilton a battu son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas de 5,7 secondes et s’est précipité pour célébrer avec les ingénieurs et les mécaniciens de l’équipe après que l’équipe a remporté un septième titre de constructeurs consécutif.

« Sept fois champions, quelque chose à dire à mes petits-enfants », a déclaré Hamilton, qui a également décroché un point supplémentaire pour le meilleur tour. « C’est très accablant en ce moment. »

Le pilote Renault Daniel Ricciardo s’est classé troisième pour un deuxième podium d’une saison impressionnante, tandis que Daniil Kvyat s’est classé quatrième dans ce qui devrait être sa dernière saison avant d’être remplacé à AlphaTauri.

« C’était bizarre, je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé à Max, mais cela nous a mis dans la lutte pour un podium », a déclaré Ricciardo. « Cyril (Abiteboul) ne recevra pas un autre tatouage. »

Abiteboul est le directeur de l’équipe et, en début de saison, a accepté de se faire tatouer si Ricciardo terminait une course sur le podium.

Daniel Ricciardo en passe de terminer troisième à Imola. (Getty)

Charles Leclerc de Ferrari a terminé cinquième devant Sergio Perez de Racing Point.

Hamilton est parti de la deuxième place sur la grille et a été dépassé par Max Verstappen, qui a parcouru la piste à 11 tours de la fin après que son pneu arrière droit a explosé, faisant sortir la voiture de sécurité et incitant les pilotes à passer à des pneus plus rapides.

Hamilton avait raté la première fenêtre des stands et est entré après les autres pilotes, mais son avance était suffisante et il est revenu environ deux secondes devant Bottas.

La voiture de sécurité est restée sur la piste après un autre accident alors que George Russell a perdu le contrôle et a percuté les barrières de la voie. Il était indemne mais bouleversé par sa propre erreur alors qu’il était derrière une voiture de sécurité, alors qu’il était assis sur l’herbe et se giflait plusieurs fois à la jambe de frustration.

Daniel Ricciardo célèbre son deuxième podium de la saison. (Getty)

Cela a donné à Bottas une chance de faire pression sur Hamilton avec six tours à faire, mais Hamilton s’est éloigné proprement après le redémarrage et a réussi les tours les plus rapides en route vers une autre victoire confortable.

La F1 est revenue à Imola pour la première fois depuis 2006, lorsque Michael Schumacher a gagné sur le circuit Enzo et Dino Ferrari situé au cœur de la course automobile italienne et sur le site de la mort d’Ayrton Senna à la suite d’un accident à grande vitesse en 1994.

Hamilton a battu le record de victoires de Schumacher en remportant une 92e victoire le week-end dernier.

Il se rapproche maintenant rapidement de l’équivalent de sept titres de F1, le record de Schumacher, et mène Bottas de 85 points avec quatre courses et un maximum de 104 points à gauche. Hamilton peut décrocher le titre au GP de Turquie le 15 novembre.

Bottas a pris une excellente pole position et pris un bon départ, tandis que Hamilton a failli perdre une autre position mais a réussi à bloquer Pierre Gasly, qui a abandonné son AlphaTauri au 9e tour.

Valtteri Bottas (à gauche) et Lewis Hamilton ont offert à Mercedes un septième championnat des constructeurs consécutif à Imola. (AP)

«C’était une course épuisante, la vitesse à laquelle nous devions aller après un mauvais départ», a déclaré Hamilton.

Verstappen a décidé de passer des pneus moyens aux pneus durs au 19e tour, Bottas le suivant au tour suivant alors que son équipe couvrait son mouvement. Mais cela a joué entre les mains de Hamilton.

Il est resté plus longtemps, ayant demandé à son équipe de ne pas le faire entrer, et a réalisé les meilleurs tours avant de venir pour son changement de pneu avec une avance de près de quatre secondes sur Bottas – gêné par un gros morceau de débris coincé sous sa voiture depuis le tour. 2.

« Je pense que (les dégâts) ont eu un impact assez important aujourd’hui », a déclaré Bottas. «Au virage sept, il y avait des débris, je n’ai pas eu le temps de les éviter.

L’écart était plus grand que prévu pour Hamilton. Il entrait dans les stands au moment même où un appel de voiture de sécurité virtuelle était fait lorsque la Renault d’Esteban Ocon a calé sur le bord de la piste, ce qui a obligé les pilotes à ralentir.

Pourtant, la décision de faire venir Bottas juste après Verstappen semblait étrange, vu la rapidité avec laquelle il roulait sur les pneus moyens et que le leader de la course a généralement la priorité sur les appels de stratégie.

Il a ensuite perdu la deuxième place au tour 43 en bloquant ses pneus à l’entrée d’un virage, permettant à Verstappen de passer un peu plus tard.

« Je faisais de gros efforts pour éviter que Max ne passe », a déclaré Bottas. «J’ai dû repousser toutes mes limites, ce qui a conduit à quelques erreurs.

« Seconde! » Verstappen a déclaré avec une ironie évidente à la radio de l’équipe, telle est la domination de Mercedes.

Charles Leclerc poursuit Daniel Ricciardo à Imola. (AP)

Peu de temps après, c’était le découragement alors qu’il retournait péniblement au garage de l’équipe avec sa course terminée.

Peu de temps après le redémarrage, Alexander Albon enjambe sa Red Bull et Carlos Sainz Jr. de McLaren a montré des réflexes remarquables pour dévier à gauche et éviter tout contact.

Ce fut une autre journée lugubre pour le quadruple champion de F1 Sebastian Vettel, qui a perdu aux points après un terrible arrêt de pneus de 13 secondes et a terminé 12e.

Il est 14e au classement tandis que son coéquipier Leclerc est cinquième et 67 points d’avance.

Vettel est arrivé chez Ferrari en 2015 avec de grands espoirs de pouvoir remporter le premier titre de pilote de l’équipe depuis Kimi Raikkonen en 2007.

Mais cette saison, Vettel n’a pas terminé une course plus haut que la sixième.