Team Liquid remporte le premier Dota 2 Major avec une nouvelle formation à l’ESL One Germany 2020

Team Liquid a hissé son premier Dota 2 trophée de 2020 aujourd’hui avec une victoire 3-1 sur Natus Vincere à l’ESL One Germany.

Cette victoire marque le premier titre majeur pour Aydin «iNSaNiA» Sarkohi et son équipe qui sont ensemble depuis des années. Et non seulement ils ont remporté l’épreuve, mais le chemin qu’ils ont emprunté était le plus difficile de toutes les équipes en compétition contre eux. Liquid a dû passer par Nigma, Vikin.gg, Team Secret, mudgolems et Na’Vi pour arriver ici.

Nigma et Secret se sont avérés problématiques pour Liquid. Mais dans presque tous les autres affrontements dans l’ESL One Germany, iNSaNiA et son équipe étaient les grands favoris après le match d’ouverture d’une série. Ils n’ont perdu que deux séries au total, une contre Secret 0-2 en phase de groupes et une contre mudgolems 1-2 lors du premier tour des éliminatoires.

À partir de là, Liquid n’a perdu que deux matchs en éliminant Nigma 2-1 et a ensuite fait la même chose à Secret dans un balayage 2-0. Ils sont la première équipe à éliminer Secret d’un tournoi depuis que Vinkin.gg l’a fait à l’ESL One Los Angeles en avril.

À la suite de cette victoire contre Secret, Liquid a franchi le pas, balayant les mudgolems pour se qualifier pour la grande finale et faisant presque de même avec Na’Vi. Ils ont fini par abandonner le troisième match à l’équipe de SIC remaniée, mais le jeu globalement solide de Samuel «Boxi» Svahn, Tommy «Taiga» Le et Max «qojqva» Bröcker s’est associé à la domination de Michael «miCKe» Vu et à l’excellent capitaine d’iNSaNiA. beaucoup à surmonter.

«Je pense que bien des fois dans le passé, nous avons joué avec la peur de perdre», a déclaré iNSaNiA. «Mais nous avons finalement surmonté cette bosse et avons décidé de simplement jouer pour gagner. Je pense que c’était la chose la plus importante qui a permis aux jeux de se sentir beaucoup plus faciles et de donner l’impression que nous avions une meilleure idée de ce qu’il fallait faire.

Suite à leur victoire, iNSaNiA a été nommé MVP Mercedes-Benz ESL One Germany pour avoir aidé son équipe à remporter son premier titre majeur.

