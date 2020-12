Illustration photo par Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Cela arrive à la fin de l’année, et cela ne peut signifier qu’une chose, Spotify Wrapped 2020. Pour terminer l’année en beauté, voici comment découvrir vos meilleures chansons, playlist et statistiques de l’année.

La fonctionnalité annuelle Spotify Wrapped offre un aperçu de ce que vous avez écouté tout au long de l’année. Cela vous donne également une idée de ce que les gens ont écouté dans le monde entier.

Voici la date de sortie de Spotify Wrapped 2020, il est temps de voir les meilleures chansons qui vous ont aidé à traverser cette année folle!

Date de sortie de Spotify Wrapped 2020:

Les statistiques globales de Spotify Wrapped pour les auditeurs au Royaume-Uni et dans le monde ont été mises en ligne aujourd’hui, le 1er décembre. Selon certaines rumeurs, le Spotify Wrapped personnel sortira le 6 décembre.

L’année dernière, les données d’écoute globales ont été mises en ligne le premier mardi de décembre et la fonctionnalité personnalisée est arrivée deux jours plus tard. Si ce modèle est le même pour Spotify Wrapped 2020, vous pouvez vous attendre à consulter votre playlist le jeudi 3 décembre.

Le site Web officiel de Spotify Wrapped indique qu’il «arrive bientôt», ajoutant: «Continuez à écouter sur Spotify et nous vous informerons lorsque votre 2020 Wrapped sera prêt.»

Les résultats de l’ensemble de Spotify Wrapped ont vu Bad Bunny comme l’artiste le plus diffusé au monde, suivi de Drake et J Balvin. Billie Eilish a été l’artiste féminine la plus jouée pour la deuxième année consécutive. Taylor Swift est arrivé au numéro deux suivi de près par Ariana Grande au numéro trois.

Il est temps de voir vos meilleures chansons de l’année!

Spotify Wrapped vous permet de voir votre artiste et votre chanson les plus joués, ainsi que le nombre de minutes que vous avez passées à écouter sur l’application au cours de l’année écoulée. Les années précédentes, les utilisateurs de Spotify ont reçu une liste de lecture organisée de leurs chansons les plus jouées et l’année dernière, ils ont reçu leurs statistiques des 10 dernières années.

Spotify Stans a tendance à partager son Spotify Wrapped sur les réseaux sociaux, vous devrez donc peut-être attendre quelques jours de plus avant de pouvoir dire à quel point votre goût musical est embarrassant!

Dans d’autres nouvelles, King Kaiser a-t-il une nouvelle petite amie? YouTuber aborde les rumeurs de « datation » sur Twitter!