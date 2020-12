Slack racheté par Salesforce dans le cadre de l’une des plus grosses transactions logicielles de l’histoire

Salesforce a annoncé mardi l’acquisition de Slack, la plate-forme de messagerie professionnelle populaire, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 27,7 milliards de dollars.

L’accord comprend à la fois des liquidités et des actions, Salesforce achetant Slack pour 26,79 USD par action et 0,776 action de ses propres actions. Le cours de l’action de Slack a grimpé en flèche depuis la semaine dernière, lorsque le Wall Street Journal a annoncé qu’un accord s’approchait de la ligne d’objectif, passant d’environ 25 $ par action au nord de 43 $ par action lorsque les marchés ont fermé mardi. L’action de Salesforce a baissé de 1,8% mardi, suivie d’une autre baisse de 4% des transactions après les heures d’ouverture – coïncidant avec l’annonce par le géant du logiciel de ses résultats du troisième trimestre et de son accord d’achat de Slack.

Comme l’a noté CNBC, cette décision est l’une des plus importantes de l’histoire de l’industrie du logiciel. L’acquisition de Red Hat par IBM pour 34 milliards de dollars en 2018 occupe la première place; L’accord de Salesforce est de peu avant l’acquisition de LinkedIn par Microsoft pour 27 milliards de dollars en 2016 et l’accord de la Bourse de Londres pour acheter Refinitiv l’année dernière, également pour 27 millions de dollars.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré à CNBC la semaine dernière que l’accord changerait la donne pour Salesforce et le PDG Marc Benioff, car il «renforcerait davantage son moteur de collaboration et son empreinte produit à mesure que les dépenses dans le cloud augmenteraient dans toute l’entreprise».

Salesforce a été fondée il y a 21 ans et s’est imposée comme une puissance dans le monde des affaires grâce à son logiciel de travail basé sur le cloud. La société a dépensé beaucoup d’argent ces dernières années, notamment en acquérant la société d’analyse de données Tableau Software pour 15 milliards de dollars l’année dernière. Son acquisition potentielle de Slack serait la plus coûteuse de l’histoire de la société, en fonction de la capitalisation boursière de Slack.