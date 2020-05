Hyundai MPV (Ertiga Rival) fait ses débuts pour la première fois avec Spy Spy!

Hyundai travaille sur un monospace à sept places (Maruti Suzuki Ertiga) depuis un certain temps et maintenant, la voiture a fait ses débuts pour la première fois en espion en test en Corée du Sud.

Nous vous avons déjà signalé que Hyundai travaille sur un rival pour la Maruti Suzuki Ertiga et le premier coup d’espion de la même chose sur le test a maintenant fait surface sur Internet. Le marché des monospaces en Inde a progressivement évolué au fil des ans. Autrefois, ce n’était que la Toyota Innova qui dominait le segment mais maintenant les goûts de l’Ertiga, du XL6 et même du Kia Carnival sont devenus extrêmement populaires.

Il s’agit du premier coup d’espion lors d’un essai du monospace Hyundai à sept places.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le deuxième constructeur de masse de voitures en Inde ne réussisse à prendre une part du gâteau. C’est la première fois qu’un plan d’espionnage de ce monospace Hyundai fait surface sur Internet. La voiture a été prise en train de tester dans les rues de Corée du Sud. Les dimensions de cette voiture semblent assez similaires à celles de la Maruti Suzuki Ertiga et celle-ci devrait également être dotée d’une configuration à sept places.

Il sera opposé à la Maruti Suzuki Ertiga.

Le dernier langage de conception de Hyundai est devenu un style assez flamboyant et vous pouvez donc vous attendre à ce que ce nouveau monospace soit beaucoup plus funky et contemporain que le Maruti Suzuki Ertiga. L’Ertiga elle-même est une voiture assez bien conçue, mais son approche du design est encore assez réservée et simple. En revanche, vous pouvez vous attendre à ce que le monospace Hyundai ait l’air beaucoup plus chic avec une grande calandre en cascade à l’avant et une configuration de phares à deux niveaux.

Bien que la mule d’essai ait été prise avec un camouflage lourd, vous pouvez toujours constater que le monospace aura un style assez courbé. Il pourrait comporter une ligne de ceinture en forte augmentation et l’extrémité arrière du monospace semble avoir des feux arrière à LED empilés verticalement. Il y a aussi une antenne d’aileron de requin sur le toit. Les détails techniques et intérieurs de ce monospace sont encore assez rares. Le nouveau monospace Hyundai devrait faire ses débuts en 2021 pour le marché indonésien en premier. L’Ertiga est également en vente en Indonésie et le monospace Hyundai sera en concurrence directe avec lui.

Le nouveau modèle devrait ensuite être lancé sur d’autres marchés d’Asie du Sud avant de se rendre en Inde. Au moment où il atteindra l’Inde, nous nous attendons également à un lifting de mi-vie pour le Maruti Ertiga. Mais avant que ce monospace à sept places arrive en Inde, Hyundai devrait également lancer une version à sept places de la Creta en Inde. Nous aurons bientôt l’embarras du choix avec le transporteur de personnes à sept places en Inde et c’est certainement une bonne chose.