Regarder Killing Eve Season 3 Finale Online: Épisode 8, Channel, Time

Il est presque temps de regarder Killing Eve saison 3 épisode 8 se terminer cette saison. Intitulé «Dirigez-vous ou suis-je?» Cet événement est aussi probable que tous les autres.

Nous ferons de notre mieux pour garder ce spoiler libre, mais disons ce que nous savons tous sur cet épisode particulier. Villanelle (Jodie Comer) et Eve Polastri (Sandra Oh), représentante du MI6, semblent apporter leur filet d’espionnage contre les espions dans la piste de danse si l’on en croit le sous-teaser. Bien que les deux soient apparemment censés être mis de côté, les espions ne sont pas bons à distance.

Bien que la saison 3 n’ait pas ramené Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) en tant qu’écrivain, elle a publiquement exprimé son soutien à la nouvelle auteure principale Susanne Heathcote: «Je suis très excitée que le témoin Killing Eve soit transmis à un autre auteur incroyable pour année 3. Nous pouvons dormir profondément en sachant que ces personnages sont en sécurité entre les mains hilarantes et meurtrières de Suzanne Heathcote. »

Chose intéressante, nous connaissons déjà le titre de l’auteur, qui prend la relève pour la période de Killing Eve 4. Laura Neal (Sex Instruction, Secret Diary of a Call Girl) a été engagée pour la prochaine saison. Ce qui devrait entrer en production « plus tard cette année », selon AMC.

Heathcote a donné un vote de confiance à Neal, déclarant: «Après la saison la plus incroyable de Killing Eve, je suis tellement excité qu’un talent aussi éblouissant mènera la saison prochaine… J’ai hâte de voir quelles choses incroyables Laura va faire sur cette planète et les personnages. »

Voici tout ce que vous voulez savoir pour voir Killing Eve saison 3 épisode 8, y compris une bande-annonce en avant-première.

Amazon Prime ou Netflix ont-ils la saison 3 de Killing Eve?

Killing Eve ne vient pas avec votre abonnement Prime, tandis que Fleabag du fabricant exécutif de Killing Eve, Phoebe Waller-Bridge, est sur Amazon Prime Video.

Netflix doit recevoir son Killing Eve pratique. Ça pourrait être génial, non? Il s’avère que Hulu est votre maison de toutes choses Eve et Villanelle. Netflix propose les offres spéciales de Troll – Trolls and Trolls Holiday: The Beat Goes On – avant que la tournée mondiale ne s’arrête par Netflix, vous attendrez probablement un certain temps.

Comment regarder Killing Eve an 3 avec un VPN?

Si par hasard, Killing Eve n’est pas disponible dans votre pays. Nous adorons l’évasion touristique du spectacle, mais personne n’aime être loin de chez soi. Vous n’avez pas besoin d’être contrecarré par des limitations. Avec l’aide d’un réseau privé virtuel (VPN), vous pouvez observer la saison 3 de Killing Eve, où que vous soyez.

Notre VPN préféré est ExpressVPN, qui est convivial et offre des vitesses Internet rapides, ce qui facilite la configuration du streaming en un rien de temps. Il fonctionne sur pratiquement tous les appareils, à commencer par iOS et Android et y compris les appareils de streaming tels que Amazon Fire T.V. Stick avec Apple T.V. Plus, les consoles de jeux telles que PlayStation 4 et Xbox One.

Notre service VPN préféré, ExpressVPN, est un choix de premier plan pour tous ceux qui cherchent à regarder Killing Eve période 3. Il offre un bon mélange de facilité d’utilisation, de taux et de sécurité. De plus, vous bénéficiez de 3 mois supplémentaires si vous vous inscrivez pour un an. Et, bon sang, même si vous n’avez jamais utilisé de VPN et que vous n’êtes pas sûr et curieux, il y a une garantie de remboursement de 30 jours si vous ne voulez que l’essayer.

Comment voir la saison 3 de Killing Eve aux États-Unis?

Killing Eve saison 3 épisode 8 bouffées d’air à 21h heure de l’Est ce dimanche sur AMC. Vous pouvez observer Killing Eve sur les services de diffusion en direct de T.V., si vous coupez le cordon. Bien que AMC soit contenu sur YouTube T.V., nous recommandons Sling T.V. aux personnes qui essaient de sélectionner l’endroit idéal pour commencer.

Sling T.V. comprend AMC, le Food Network, USA, TBS, IFC et Lifetime.

Comment puis-je voir Killing Eve an 3 au Royaume-Uni?

Au Royaume-Uni, les gens attendent un jour supplémentaire pour observer la période de Killing Eve 3. Les épisodes arrivent le lundi à 6 h sur BBC iPlayer, avant d’atterrir sur BBC One moins d’une semaine après, le samedi à 21 h. Cela signifie, oui, BBC One devient des épisodes avec un retard d’une semaine par rapport aux États-Unis.

La façon de voir Killing Eve an 3 au Canada

Le Canada obtient la saison 3 de Killing Eve juste après les États-Unis. La chaîne dramatique CTV diffuse Killing Eve à 22 h (heure de l’Est) le dimanche, à partir du 12 avril.

Comment voir les saisons 1 et 2 de Killing Eve

Aux États-Unis, vous pouvez diffuser les saisons 1 et 2 de Killing Eve sur Hulu. , qui a un procès.

Les gens du Royaume-Uni ont deux options pour regarder Killing Eve. La dernière série est à la fois sur Sky Go et sur la BBC iPlayer.

