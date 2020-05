Hyundai Creta s’écrase sur Tata Nexon; Les résultats vous choqueront

Voici un accident survenu au début de l’autoroute Mumbai-Pune impliquant la première version de Hyundai Creta et le pré-lifting Tata Nexon. Voyez ce qui se passe!

Nous avons vu de nombreux articles de presse appréciant la qualité de construction de Tata Nexon. De nombreuses histoires d’accidents ont été couvertes à ce sujet qui montrent comment il protège ses passagers malgré les pires accidents. Voici un autre accident que le Nexon a traversé, cette fois impliqué avec l’ancienne Hyundai Creta.

Vous pouvez voir les dégâts considérables que la Creta a dû subir. La partie avant côté passager a été complètement endommagée et même le capot s’est relevé. Les alliages, le pare-chocs et l’aile latérale ont tous pris un coup énorme. Nous ne savons pas si la voiture a été remorquée ou si elle a roulé jusqu’au garage le plus proche, mais il semble que non.

L’impact sur la Creta indique que l’accident était grave. Il a mis fin à un Tata Nexon à ce qui semble être une bonne vitesse. Nous ne savons pas comment le Creta s’est écrasé contre Nexon, mais nous supposons que ce dernier aurait pu mettre les freins d’urgence. Ensuite, le conducteur de Creta n’aurait pas pu freiner à temps, ce qui a conduit à cela.

Maintenant, voyez l’impact qui est venu sur le Nexon. C’est tellement moins par rapport à la Creta. Seule la botte est entrée à l’intérieur et c’est le gros dommage. Le pare-chocs et le phare ont subi des dommages très mineurs, presque négligeables. Nexon, en revanche, semble avoir même pu vivre avec ces dégâts pendant un certain temps.

Encore une fois, cela montre la force et la qualité de tous les composants utilisés pour fabriquer le Nexon. On dirait que Tata l’implique à tous ses modèles car la plupart d’entre eux ont montré des résultats impressionnants dans les tests de collision NCAP. Altroz ​​et Nexon sont rentrés à la maison avec une note de 5 étoiles tandis que le Tigor et Tiago ont marqué 4 étoiles. Nous attendons de voir quels sont les résultats pour Harrier.

Le Nexon a reçu un lifting plus tôt cette année. En plus d’un nouveau design, le SUV compact a de nouvelles fonctionnalités et des moteurs conformes BS6. Quant à la Creta, elle vient de recevoir une mise à niveau de nouvelle génération. Le SUV suit un langage de conception complètement nouveau avec trois nouveaux moteurs, de nouvelles options de boîte de vitesses et des tonnes d’ajouts de fonctionnalités.