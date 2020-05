Une coupe de trois heures et demie des Ghostbusters de Paul Feig existe

chasseurs de fantômes 2016 est l’un des films les plus polarisants des dix dernières années. Initialement destiné à relancer la franchise avec une équipe entièrement féminine, dès la sortie du premier trailer, il y avait des problèmes. Les blogueurs et commentateurs d’Internet ont passé une journée sur le terrain à déchirer le ton du film et les effets médiocres en lambeaux et ont sauvé la plupart du vitriol pour les femmes elles-mêmes. Quand il est sorti en salles, ce fut un succès modeste, mais loin du retour des blockbusters, beaucoup espéraient avec un nouveau chasseurs de fantômes film. Réalisateur Paul Feig a eu une conversation en arrière lors de sa sortie avec Collider, où il a révélé que le film était presque très différent à la sortie, avec une durée de 3 1/2 heures.

Ghostbusters n’a pas besoin d’être plus long

« Le premier montage de l’éditeur était de 4 heures et 15 minutes, et je l’ai réduit à 3 heures et demie (rires). Nous générons beaucoup de choses et je veux toujours avoir tous les fondements d’une grande histoire émotionnelle, et à cause de cela, il a juste ajouté beaucoup de scènes supplémentaires qui, au fur et à mesure que vous traversez, vous devez faire beaucoup de choix parce que je savais que je devais réduire cela en moins de deux heures. « Qu’est-ce que les gens veulent approfondir et sur quoi voulons-nous simplement passer pour passer aux parties amusantes? »

Les vannes s’ouvrent maintenant avec la révélation que The Snyder Cut arrive pour de vrai. Maintenant, tous les films qui ont eu des allers-retours avec les fans vont essayer de faire bouger les choses et d’obtenir une nouvelle version. Feig lui-même était sur Twitter, en disant qu’il a la coupe qu’il pourrait libérer. Cette chasseurs de fantômes était bien, ça aurait pu être mieux, mais ce qui ne serait vraiment pas mieux, c’est une coupe plus longue du film. Moins c’est plus de gens; plus de quelque chose n’est pas toujours une bonne chose.

