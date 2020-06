Hublot lance la montre intelligente «Big Bang e»

Pour marquer la Coupe du monde de football 2018 en Russie, Hublot a présenté son premier modèle de montre connectée, la Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia.

Équipé des derniers développements technologiques alors disponibles pour la technologie portable, ce formidable outil a été utilisé à la fois par les arbitres sur le terrain et par les fans de football, comme un stade virtuel afin qu’ils puissent se joindre à la compétition.

Deux ans plus tard, Hublot revient avec un nouveau modèle: la Big Bang e, une montre connectée équipée des dernières technologies qui reprend tous les codes iconiques du Big Bang.

Pleine de sophistication et de technologie de pointe, cette pièce s’intègre parfaitement dans la tradition horlogère de Hublot. Tous les codes qui ont contribué à bâtir la réputation de la marque jusqu’à présent peuvent être reconnus instantanément, par les amateurs et le public.

Un bon pedigree transparaît toujours! Son boîtier est taillé dans des matériaux tels que la céramique noire ou le titane dans une construction «sandwich», un style innovant inventé par Hublot en 2005.

Extrêmement complexe, il comprend 42 composants, dont 27 pour le seul module K, la «cage» qui abrite le cœur numérique de la montre. La conception des vis et poussoirs, du verre saphir inrayable et de son bracelet en caoutchouc – avec boucle déployante inventée par Hublot en 1980 pour le modèle Classic et le système breveté One Click pour une interchangeabilité facile – ne laissent personne dans le doute: élément par élément , il est clair que c’est un vrai Big Bang!

Le Big Bang e est disponible dans un boîtier de 42 mm, fait d’un choix de titane ou de céramique. Les chiffres des heures sont métallisés sous la glace saphir inrayable, qui est recouverte d’un écran tactile haute définition AMOLED.

Tout comme une version mécanique du Big Bang, sa couronne rotative avec poussoir intégré permet d’activer les commandes de son module électronique. Développée en partenariat avec d’autres marques du groupe LVMH, la montre est adaptée et perfectionnée pour répondre aux exigences de Hublot.

Transférant leur savoir-faire traditionnel dans ce nouvel environnement numérique, les designers de Nyon ont développé de nouvelles fonctionnalités horlogères. Outre la fonction analogique «Time Only», la Big Bang e propose des interprétations exclusives des complications horlogères traditionnelles, comme un calendrier perpétuel avec une phase de lune d’une précision impeccable ou un second fuseau horaire GMT, qui présente la terre de manière très réaliste.

Ces fonctionnalités ont été revisitées et améliorées pour profiter des possibilités offertes par le monde numérique. Malgré cette technologie intégrée, Hublot garantit que la montre est étanche à une profondeur de 30 mètres.

Alimenté par Wear OS by Google, le Big Bang e permet une personnalisation à l’expérience de la smartwatch. Le porteur peut accéder à des applications sur Google Play, obtenir des réponses sur la route avec Google Assistant et effectuer des paiements simples et rapides avec Google Pay.

Pour une expérience plus personnelle, glissez facilement vers des informations utiles et restez à jour avec les notifications et les messages. De plus, des cadrans spécialement créés par les talentueux ambassadeurs Hublot et Friends of the Brand seront progressivement dévoilés.

Disponible dès la sortie du Big Bang e, la première édition fait partie du mouvement #HublotLovesArt: une série de huit cadrans issus de l’imagination du conteur Marc Ferrero. Toutes les trois heures, le cadran change de couleur, ce qui signifie que huit créations sont affichées en séquence sur une période de 24 heures.

Chacun d’eux est basé sur une couleur spécifique: jaune heureux, bleu magique, dynamite orange, tout blanc, vert chanceux, rouge magique, esprit arc-en-ciel et magie noire. Et ce n’est pas tout. Chaque heure complète est marquée par l’apparition d’une animation qui dure cinq secondes. Une façon très #HublotLovesArt d’ajouter une touche de couleur et de rythme à différents moments de la journée!

Le Big Bang e sera produit en deux éditions différentes: une en titane et une en céramique noire Black Magic. Pour la première fois dans l’histoire de Hublot, cette montre sera vendue en ligne sur le site Internet de la marque ainsi que sur le réseau Wechat en Chine. Il sera ensuite disponible à l’achat dans les boutiques et le réseau traditionnel.