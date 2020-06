La MLS poursuit également sa saison à Disney World

La Major League Soccer (MLS) suit l’exemple de la ligue professionnelle nord-américaine NBA et poursuit sa saison à Disney World à Orlando / Floride. Cela a annoncé mercredi la ligue de football nord-américaine. Du 8 juillet au 11 août, les 26 équipes détermineront les champions sous forme de tournoi avec un tour préliminaire et une phase à élimination directe commençant par les huitièmes de finale.

« Avec les 26 équipes au même endroit, nous pouvons assurer la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel, et reprendre les opérations », a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber. Tous les matchs se jouent sans spectateur et les équipes sont autorisées à effectuer cinq changements de joueurs comme en Bundesliga. La MLS avait cessé de jouer le 12 mars en raison de la pandémie corona.

Le nouveau plan prévoit désormais un groupe de six équipes et deux groupes de quatre équipes dans l’est. La Conférence de l’Ouest est divisée en trois groupes, chacun avec quatre équipes.

Le tirage au sort aura lieu jeudi, avec des chefs de groupe pour Orlando City, Atlanta United, Los Angeles FC, Toronto FC, Seattle Sounders et Real Salt Lake. Les équipes aux deux premières places et les quatre meilleurs tiers de groupe atteignent la phase à élimination directe. Toutes les équipes jouent au moins trois fois, les finalistes terminent sept matches.

La NBA poursuivra également sa saison à Disney World. Il y aura 22 équipes à partir du 31 juillet.