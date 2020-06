HBO Max supprime «Autant en emporte le vent», ajoutera du contexte – betanewsfr

Par JAKE COYLE

NEW YORK (AP) – HBO Max a temporairement supprimé «Autant en emporte le vent» de sa bibliothèque de streaming afin d’ajouter un contexte historique au film de 1939 longtemps critiqué pour avoir romancé l’esclavage et le sud de l’ère de la guerre civile.

Les manifestations à la suite de la mort de George Floyd ont forcé les sociétés de divertissement à se débattre avec la pertinence des productions actuelles et passées. Mardi, le Paramount Network a abandonné la longue série de téléréalité «Cops» après 33 saisons. La BBC a également supprimé de son service de streaming les épisodes de « Little Britain », une série de comédies mettant en vedette un personnage en blackface.

Dans un éditorial publié lundi dans le Los Angeles Times, le cinéaste John Ridley a exhorté WarnerMedia à supprimer «Autant en emporte le vent», arguant qu’il «romance la Confédération d’une manière qui continue de donner une légitimité à la notion que le mouvement sécessionniste était quelque chose de plus, ou de mieux, ou de plus noble que ce qu’elle était – une insurrection sanglante pour maintenir le «droit» de posséder, vendre et acheter des êtres humains. »

Dans un communiqué, WarnerMedia, propriété d’AT & T, propriétaire de HBO Max, a appelé «Autant en emporte le vent» «un produit de son temps» qui dépeint les préjugés raciaux.

« Ces représentations racistes étaient erronées à l’époque et elles sont erronées aujourd’hui, et nous avons estimé que maintenir ce titre sans explication et dénonciation de ces représentations serait irresponsable », a déclaré un porte-parole de HBO Max dans un communiqué.

La société a déclaré que lorsque «Autant en emporte le vent» reviendrait au service de streaming récemment lancé, il comprendrait «le contexte historique et une dénonciation de ces représentations mêmes, mais sera présenté tel qu’il a été créé à l’origine, car sinon, ce serait le comme affirmer que ces préjugés n’ont jamais existé. »

Basé sur un livre de Margaret Mitchell de 1936, «Autant en emporte le vent» est une épopée historique sur une romance entre Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), la fille d’un propriétaire de plantation de Géorgie, et Rhett Butler (Clark Gable), un joueur qui rejoint la Confédération.

« Autant en emporte le vent » a longtemps été dénoncé pour avoir présenté des personnages esclaves qui restent fidèles à leurs anciens propriétaires après l’abolition de l’esclavage. Il reste le film le plus rentable de tous les temps lorsqu’il est ajusté pour l’inflation. Il a remporté huit Oscars, dont la meilleure image et la meilleure actrice de soutien pour Hattie McDaniel, la première actrice noire à être nominée ou à gagner un Oscar.