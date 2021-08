Horoscope de la semaine du 16 au 22 août : découvrez votre avenir selon votre signe astrologique

in

Que vous réserve cette semaine du 16 au 22 août ? Amour, argent, santé, Betanews vous dit tout, signe par signe.

BÉLIER (21 mars-20 avril)

SANTÉ : Votre santé est bonne, et si vous avez prévu un contrôle ou une analyse, vous pouvez être tranquille car tout se passera très bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus heureux, car vous êtes parfois un peu hypocondriaque.

AMOUR : Vous ne devez pas utiliser la jalousie comme une arme pour savoir à quel point votre partenaire vous aime, car cela est contre-productif. Si vous n’avez pas de partenaire, grâce à l’influence de Mars, vous recevrez un appel d’une personne très spéciale.

ARGENT : Vous recevrez une offre d’emploi qui vous remplira d’enthousiasme et vous serez impatient de montrer ce que vous valez. La couleur rouge vous portera chance si vous avez un entretien d’embauche. Il est probable que vous receviez une augmentation de votre salaire.

TAUREAU (21 avril – 20 mai)

SANTÉ : Vous vous sentez plein de vitalité, d’énergie et vous voulez vivre pleinement votre vie. Mars stimule vos sens, mais vous devriez faire très attention aux relations sexuelles non planifiées, car vous pourriez vous retrouver avec une grossesse non désirée.

AMOUR : Le transit de Neptune dans le signe du Taureau peut provoquer plus d’une colère et tension avec votre partenaire. Vous devez essayer de ne pas perdre vos nerfs car cela pourrait être très négatif pour vous deux.

ARGENT : Utilisez des couleurs vives dans votre garde-robe si vous avez un entretien d’embauche, car cela vous portera chance. Essayez de contrôler vos dépenses et ne vous laissez pas emporter par les caprices que vous avez ces derniers temps.

GÉMEAUX (21 mai – 21 juin)

SANTÉ : Prenez soin de vos mains et de vos pieds, en particulier de vos ongles, car ces derniers temps, ils se cassent très facilement et cela pourrait être dû au manque de vitamines. Votre humeur est bonne et vous avez envie de faire beaucoup d’activités en plein air.

AMOUR : L’influence de Vénus dans le signe des Gémeaux vous permettra d’avoir une totale complicité avec votre partenaire. Vous commencerez à faire des plans pour l’avenir. N’ayez pas peur, car tout se passera très bien.

ARGENT : Au travail, la situation est extrême et vous devez prendre une décision. Essayez de tout analyser et ne prenez pas de décision hâtive. Un bon ami peut vous aider à trouver un emploi si vous n’en avez pas.

CANCER (22 juin – 22 juillet)

SANTÉ : Votre corps semble avoir rajeuni ces dernières semaines. Continuez à prendre soin de votre peau et essayez de projeter une image plus fraîche. Votre bonne humeur vous aidera à être plein d’énergie.

AMOUR : Vous devez laisser libre cours à votre imagination avec votre partenaire, cela vous rendra beaucoup plus heureux, car vous avez été assez apathique pendant un certain temps. Vous devez couper la routine que vous vivez, car c’est quelque chose que votre relation ne supporte plus.

ARGENT : Le moment est venu de concrétiser une idée qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps pour un emploi ou une entreprise. La carte de l’as de denier indique que tout sera parfait.

LION (23 juillet – 23 août)

SANTÉ : Vous vous sentez très épuisé et nerveux depuis longtemps. Il vous est très difficile de vous détendre en fin de journée et de vous endormir. Vous devriez essayer de prendre la vie plus calmement.

AMOUR : Vous n’avez pas eu de partenaire depuis un certain temps, cela pourrait être un bon moment pour de nouvelles relations sentimentales. Vous ne devez pas être exigeant. Les amis seront très importants à cette époque car ils vous soutiendront et compteront sur vous pour sortir et vous amuser.

ARGENT : La force de Saturne portera chance à vos nouveaux projets personnels. Si vous avez votre propre entreprise, c’est le moment idéal pour récolter les fruits de votre travail et de vos efforts.

VIERGE (24 août – 23 septembre)

SANTÉ : L’influence négative de la Lune dans le signe de la Vierge vous mettra un peu dans l’ornière. Les nerfs et l’anxiété deviendront plus aigus. Il faut savoir déléguer dans certains domaines, se détendre et profiter un peu de la vie.

AMOUR : Vous devriez reconsidérer et reconnaître que ces derniers temps vous ne prêtez pas beaucoup d’attention à votre partenaire et qu’il ne le mérite pas. Offrez-lui une surprise, séduisez-le et vivez des moments de passion.

ARGENT : Uranus alimente votre signe, au travail vous aurez des idées brillantes. Et bonne chance dans les affaires et les ventes. Vous aurez de nombreuses possibilités de gagner de l’argent, pour les travaux supplémentaires que vous effectuez, grâce à un héritage ou aux jeux de hasard.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

SANTÉ : Les nerfs se reflètent dans votre corps, et en plus de créer de l’anxiété, vous pourriez avoir à nouveau des problèmes d’estomac. Essayez de dormir davantage pour reprendre des forces.

AMOUR : Vous souhaitez être en accord avec votre partenaire et tout partager, car vous savez que la complicité et le soutien sont essentiels pour que votre relation fonctionne. Si vous n’avez pas de partenaire, vous aurez envie de vivre des moments de passion avec cette personne que vous venez de rencontrer.

ARGENT : Vous pouvez envisager de créer une nouvelle entreprise avec l’aide d’une personne que vous connaissez depuis longtemps et cela pourrait très bien marcher. Ne réfléchissez pas trop, le plus tôt vous le ferez, le mieux ce sera.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

SANTÉ : Vous êtes très sensible au froid, donc la climatisation n’est pas bonne pour vous. Votre gorge peut être irritée et vous pouvez souffrir d’une pharyngite. Si vous sortez le soir, vous devez vous couvrir chaudement et ne pas boire de boissons trop froides.

AMOUR : Votre partenaire pourrait vous surprendre avec une agréable nouvelle : une escapade romantique qui, grâce à l’influence positive de Saturne, améliorera votre vie intime, puisque ces derniers temps vous semblez être dans un autre monde.

ARGENT : Dans votre travail, vous feriez mieux de faire votre part et de vous concentrer sur ce que vous faites. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque d’être licencié. Jupiter vous pousse à prospérer et de petites entreprises peuvent en découler.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

SANTÉ : Vous allez rendre visite à un parent qui se remet d’une maladie grave. Vous ne devez pas abuser à table et encore moins le soir, car cela peut vous affecter au niveau du sommeil.

AMOUR : Avec votre partenaire, vous allez vivre des jours très heureux et harmonieux. L’influence du Soleil dans le signe du Sagittaire, vous rendra joyeux et de bonne humeur. Avec vos amis, vous aurez l’idée d’un petit voyage au cours duquel vous vous ferez de nouveaux amis.

ARGENT : Vous pouvez vous réjouir au travail en vous distinguant des autres, votre travail est parfait et c’est le moment pour vos supérieurs de vous reconnaître. Si vous créez votre propre entreprise, vous aurez de la chance.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

SANTÉ : Si vous remarquez que vos yeux sont larmoyants ou qu’ils vous démangent, c’est très probablement parce que vous devez faire contrôler vos yeux. N’utilisez pas n’importe quel collyre ou remède maison. La meilleure chose à faire est d’aller chez le médecin.

AMOUR : Si vous devez réfuter quelque chose à votre partenaire, essayez de le faire en privé et arrêtez les disputes mesquines, car elles ne favorisent pas votre relation. Si vous n’avez pas de partenaire, selon la carte du Cinq de Bâtons, vous ne tarderez pas à tomber amoureux.

ARGENT : Ne comptez pas trop sur le hasard et la lutte pour résoudre vos problèmes financiers. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Si vous avez votre propre entreprise, vous devez être très prudent avec vos comptes.

VERSEAU (21 janvier – 18 février)

SANTÉ : Le gaz vous affecte plus que d’habitude. Ne mangez pas rapidement, évitez les boissons gazeuses et, surtout, essayez de faire un peu plus d’exercice, car cela vous profitera bien plus que vous ne l’imaginez.

AMOUR : Grâce à l’influence de la Lune, avec votre partenaire, vous aurez une grande complicité, ce qui améliorera les relations sexuelles. Vous vous disputerez avec un jeune membre de votre famille, parce que vous ne le comprenez pas.

ARGENT : Vous aurez beaucoup de chance dans vos voyages, où vous pourrez trouver de nouvelles opportunités commerciales. Vous aurez l’occasion de vous réconcilier avec un ami avec lequel vous vous êtes fâché à cause d’un mauvais investissement commercial.

POISSONS (19 février – 20 mars)

SANTÉ : Cela vous ferait du bien de faire vérifier vos oreilles. En ce moment, c’est votre point faible. Vous devez être très prudent lorsque vous vous baignez. Si votre moral est bas, essayez de vous distraire avec ce que vous aimez faire.

AMOUR : Vous avez très peu de patience et vous poussez à l’extrême les disputes avec votre partenaire. Il faut soigner son vocabulaire et ne pas insulter car cela pourrait vous conduire directement à la rupture définitive.

ARGENT : Vous ne devez pas attendre d’être payé pour quelque chose qui vous est dû depuis longtemps. Essayez de le réclamer pour qu’il ne soit pas oublié, sinon vous devrez le considérer comme perdu.