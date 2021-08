Directrice sur Netflix : tout savoir sur la nouvelle série avec Sandra Oh avant sa sortie

Cela semble une éternité depuis que Sandra Oh est apparue sur nos écrans dans la troisième saison de Killing Eve, mais heureusement, l’attente est presque terminée. Dans la nouvelle série dramatique en six épisodes de Netflix, Directrice, elle incarne le Dr Ji-Yoon Kim, un professeur qui vient d’être nommé directeur du département d’anglais de l’université fictive de Pembroke, une université d’élite. Elle est la première femme à occuper ce poste et doit également faire face aux défis que représente le fait d’être l’une des rares personnes de couleur au sein d’un personnel majoritairement blanc et masculin.

Étant donné l’énorme popularité et le succès critique de Killing Eve, dans laquelle Sandra Oh joue le rôle-titre, vous pouvez imaginer qu’elle était très sélective quant à son prochain projet. D’après les premières critiques, Directrice permet à Sandra Oh de montrer encore plus ses talents de comédienne, alors que son personnage Ji-Yoon navigue dans le racisme et le sexisme institutionnels, fait face à un scandale impliquant son collègue et son intérêt amoureux (Jay Duplass), et essaie de tracer une voie pour l’école en difficulté.

Sandra Oh a parlé de la signification du nom de son personnage.

“J’étais extatique quand Amanda Peet m’a donné ce script et que j’avais un nom coréen”, a-t-elle déclaré. “C’était très profond pour moi de recevoir ce script. Avoir un nom coréen est très important, juste dans le sens de la normalisation des choses. C’est agréable de pouvoir entendre un nom qui ne vous est peut-être pas familier, mais tous les autres personnages disent mon nom, et le disent correctement.”

La distribution comprend également Holland Taylor dans le rôle de Joan Hambling, professeur chevronnée, Bob Balaban dans le rôle du professeur Elliot Rentz, peu sûr de lui, Nana Mensah dans le rôle du professeur Yaz McKay, une jeune collègue noire avec laquelle Ji-Yoon se lie d’amitié, David Morse dans le rôle du doyen de l’université, Paul Larson, et Everly Carganilla dans le rôle de Ju-Hee “Ju Ju” Kim, la jeune fille de Ji-Yoon.

Dans la bande annonce, le personnage de Sandra Oh s’attaque à l’effondrement rapide du département d’anglais de Pembroke, ainsi qu’à sa vie amoureuse tumultueuse.

Directrice | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La série est la première série de David Benioff et D.B. Weiss depuis Game of Thrones.

Après quelques faux départs et une trilogie Star Wars abandonnée, Benioff et Weiss font leur retour à la télévision deux ans après la dernière saison de Game of Thrones, qui a suscité la discorde. Mais Benioff et Weiss n’ont pas écrit Directrice, ce qui est peut-être un soulagement pour les légions de fans qui n’ont pas été enchantés par la façon dont les choses se sont terminées à Westeros.

C’est Amanda Peet a écrit la série et fait office de productrice exécutive. Amanda Peet, qui a récemment offert une performance extraordinaire dans le rôle de Betty Broderick dans la deuxième saison de Dirty John, a co-créé et co-écrit la série avec la scénariste Annie Julia Wyman.

La saison 1 de Directrice sortira sur Netflix le 20 août 2021.