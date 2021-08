Hellbound : pour la première fois, un K-Drama sera présenté au Festival du film de Toronto

Avant sa sortie, la production originale coréenne tant attendue de Netflix, “Hellbound”, a obtenu une reconnaissance inattendue lorsqu’elle a été invitée à être projetée au prestigieux Festival international du film de Toronto (TIFF), dans le cadre des œuvres du célèbre réalisateur Sang-ho Yeon.

S’il est déjà de notoriété publique que les productions dramatiques et cinématographiques à contenu coréen prennent le monde d’assaut, la nouvelle selon laquelle, pour la première fois dans l’histoire d’un événement de renommée mondiale tel que le Festival international du film de Toronto au Canada, un drama coréen a été pris en considération, à savoir le très attendu Hellbound du réalisateur primé Sang-ho Yeon, est une surprise.

Hellbound du géant du streaming Netflix marque une étape importante pour le TIFF

Le 46e Festival international du film de Toronto se déroulera du 9 au 18 septembre 2021. Considéré comme le plus grand événement cinématographique mondial en Amérique du Nord présentant de nouveaux films de genres et de styles variés, il marque une nouvelle étape en donnant un billet pour un accès à un K-Drama dans la section Primetime présentant les œuvres de créateurs importants du monde entier.

Primetime est une section de visionnage qui met en avant le travail des créateurs qui inaugurent un nouvel âge d’or grâce à leurs talents de conteur et de réalisateur, transcendant ainsi la frontière entre la télévision et le cinéma. Depuis 2015, date à laquelle la première section de projection “Primetime” a été créée, des séries exceptionnelles telles que Heroes saison 5, Transparent et Black Mirror saison 2 ont été invitées.

Hellbound, qui sera diffusé par le géant du streaming Netflix dans le courant de l’année, est présenté aux amateurs de drames coréens fantastiques, à suspense et mystérieux sous la direction de Sang-ho Yeon, qui a captivé l’industrie cinématographique avec ses grands chefs-d’œuvre tels que Dernier Train pour Busan, The King of Pigs, Peninsula, parmi de nombreuses autres superproductions.

Avec six épisodes, Hellbound, également connu sous le nom de The Hell ou en coréen jiog (Enfer) est basé sur la série de bande dessinée web “Jiok” ,écrite par Yeon Sang Ho lui-même et illustrée par Choi Kyu Seok (première sortie le 25 août 2019) par le biais de la populaire plateforme de recherche asiatique Naver. Il met en scène un casting de stars connues de l’industrie du divertissement coréenne, avec Yoo Ah In, Park Jung Min, Kim Hyun Joo, Won Jin Ah et Yang Ik Joon.

Hellbound réunit un casting d’acteurs talentueux

L’histoire tourne autour d’êtres surnaturels qui viennent sur terre pour faire vivre un enfer à la race humaine. Le K-Drama dépeindra un monde où ces êtres seront vénérés par certains comme des anges envoyés par Dieu et craints par d’autres comme des démons qui viendront tourmenter les gens. Le rôle principal sera joué par Yoo Ah In dans le rôle de Jung Jin Soo, le leader d’une nouvelle religion appelée Saejinrihwe, l’Église de la Nouvelle Vérité.

Jin Soo prêche que les anges de la mort sont venus sur terre par la volonté de Dieu, donc la race humaine doit l’accepter et lui obéir. Bae Young Jae (joué par Park Jung Min), producteur d’une station de radio, tente de découvrir la vérité sur ce groupe religieux. Il a une femme nommée Song So Hyun (jouée par Won Ji Ah) qui succombe à la nouvelle secte religieuse.

Min Hee Jin (joué par Kim Hyun Joo), est un avocat qui se bat contre le groupe Hwasalchok et tous ceux qui suivent aveuglément la religion Saejinrihwe. Tandis que Jin Gyeong Hoon (joué par Yang Ik Joon), est un détective chargé d’enquêter sur les affaires liées à l’apparition des anges de la mort et de la nouvelle secte. La série apocalyptique a suscité une grande attente pour être à la tête de la société de production Lezhin Studios, célèbre pour sa spécialité dans l’adaptation de bandes dessinées en films, jeux vidéo et séries, entre autres contenus.