Horoscope du jour signe par signe (mercredi 8 septembre 2021)

Bélier (21/03 – 20/04)

Aller de mal en pis est une métaphore séculaire utilisée comme un avertissement pour les personnes qui pourraient fuir une mauvaise situation pour se retrouver dans une situation encore pire. Le fait est que, lorsque nous nous trouvons dans une situation semblable à celle-ci, il est difficile d’imaginer que cela pourrait être pire ! Avant de faire un acte de foi aujourd’hui, il est bon de vérifier la source de votre malaise. Le pire est-il vraiment monté au maximum ? Il se peut que la décision de ne pas agir soit préférable à un saut dans l’inconnu. Gardez la tête froide. Une situation tendue est en train de dégénérer.

Taureau (21/04 – 21/05)

Il existe des moyens de redresser tous les torts dans votre monde. Il existe des remèdes à tous les maux, des solutions à tous les problèmes et des réponses à toutes les questions. Bien sûr, vous avez un rôle essentiel à jouer dans ce processus. Mais vous aurez aussi besoin de l’aide de quelqu’un qui comprend ce qui se passe. Vous vous sentez sous pression pour tout régler par vous-même. Vous n’êtes même pas sûr de vouloir de l’aide. L’héritage de la Nouvelle Lune vous aide à reconnaître le besoin d’aide et à répondre à une offre généreuse. Il est prudent de partager un fardeau aujourd’hui.

Gémeaux (22/05 – 22/06)

John Lennon a dit que “la vie est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire d’autres plans”. Les intellectuels aiment à répéter cette phrase comme si elle était évangélique. Mais j’ai toujours trouvé cela plutôt misérable. L’idée que planifier pour améliorer son monde est une perte de temps n’a pas besoin d’être vraie. La clé, c’est d’apprécier l’ici et maintenant pendant que vous le faites. Nous ne visons pas toujours des choses parce que nous sommes mécontents de notre situation actuelle. Continuez à viser les étoiles aujourd’hui – mais n’oubliez pas d’apprécier la vue que vous avez déjà !

Cancer (23/06 – 23/07)

Il était une fois, les meilleurs films étaient en noir et blanc. Lorsque les techniques du Technicolor ont été introduites, certains films commençaient, comme d’habitude, en noir et blanc avant de passer dramatiquement à la couleur afin d’augmenter la tension dramatique. Soudain, la vue du public passait du monochrome à une vaste gamme de couleurs. La puissante Nouvelle Lune a créé un changement invisible, mais tout aussi intense, dans votre monde. Avec tout plus clair, plus net et plus immédiat, une solution jusqu’alors inaperçue sera révélée.

Lion (24/07 – 23/08)

Si vous avez le pied sur la pédale de frein, vous pouvez faire tourner votre moteur autant que vous le souhaitez, mais vous n’irez nulle part. Le progrès, en ce moment, ne dépend pas des efforts et de la volonté. Il faut avoir le désir de sortir d’une situation qui vous retient. Pourquoi n’êtes-vous pas disposé à le faire ? Parce que vous êtes à l’aise avec ce que vous connaissez. Vous avez peut-être même un attachement émotionnel à la cause de votre restriction. Aujourd’hui apporte le courage de mettre à bas une situation à laquelle vous vous accrochez. Vous n’en avez pas besoin.

Vierge (24/08 – 23/09)

Imaginez, pour un instant, ce que serait le monde si nous avions tous une communication parfaite. Il y aurait beaucoup moins de bêtises à gérer. Pourtant, sans les confusions et les erreurs de communication, nous pourrions nous rendre compte que nous avons moins en commun avec nos proches. Suite à la Nouvelle Lune dans votre signe, une révélation est possible. Bien qu’elle puisse, au début, sembler ajouter à une situation confuse, elle va améliorer et développer votre compréhension. Si vous êtes assez audacieux pour demander et entendre la vérité, une relation significative peut se développer.

Balance (24/09 – 23/10)

J’ai un peu d’appréhension à vous donner votre prédiction aujourd’hui. Ce n’est pas que je pense avoir tort… c’est juste que j’ai peur que vous la preniez un peu trop au pied de la lettre et que vous y lisiez plus que vous ne le devriez. Ha ! Nous y voilà ! Ça vous a mis hors de vous, n’est-ce pas ? Je peux entendre les pensées qui traversent votre esprit : “S’il ne peut pas me faire confiance, pourquoi devrais-je lui faire confiance ? C’est ce que je veux dire ! Si vous placez votre confiance là où vous voulez la recevoir, vous verrez qu’elle porte ses fruits.

Scorpion (24/10 – 22/11)

Pourriez-vous prendre une longue et profonde inspiration… puis expirer doucement. Parfait. Maintenant, essayez de répéter l’exercice. Vous pouvez même essayer de le faire avec les yeux fermés. Pendant que vous respirez, imaginez que vous vous imaginez en train d’expirer tous les problèmes auxquels vous êtes actuellement confronté, de les laisser partir et de vous rafraîchir et de vous remplir d’énergie et de bien-être. Nous vivons dans un univers d’abondance. Si vous êtes capable de vous voir comme une personne de pouvoir, vous découvrirez que c’est ce que vous êtes. Vous êtes dans une position beaucoup plus forte que vous ne le pensez.

Sagittaire (23/11 – 21/12)

Les sentiments d’impatience et de nervosité vont de pair. Ils ne sont pas faciles à gérer. Ils rongent notre confiance en nous. Vous avez l’impression d’être mal jugé ou mal interprété. Bien qu’il y ait une part de vérité dans tout cela, vous n’allez pas remettre les choses sur les rails en vous inquiétant ou en essayant de comprendre pourquoi vous vous trouvez dans cette situation. L’héritage de la Nouvelle Lune vous donne le pouvoir de tenir bon. Si vous êtes plus sûr de vous, et que vous pouvez vivre avec le risque d’avoir tort, votre calme permettra une conversation utile.

Capricorne (22/12 – 20/01)

Lorsque les gens ont une vie facile, ils ont tendance à rencontrer beaucoup de difficultés. Ils sont incapables d’apprécier leurs bénédictions parce qu’ils n’ont pas fait assez pour les gagner. D’autre part, ceux dont la vie est assaillie de défis trouvent que tout coup de chance, qui allège leur fardeau, est un moment de gratitude. Par conséquent, les personnes qui ont l’air de mener une vie facile s’avèrent souvent avoir une vie qui n’est pas facile ou qui est vide. Une situation décourageante sera beaucoup plus simple à résoudre que vous ne le pensez.

Verseau (21/01 – 19/02)

Comme nous héritons de notre patrimoine génétique, vos gènes parcourent la planète depuis des milliers d’années. Des générations et des générations de vos ancêtres ont essayé de mener une bonne vie et ont cherché un sens à leur vie. Nous imaginons que les humains préhistoriques ne se souciaient guère plus que de leur survie ; mais comme nous, ils avaient soif de sécurité, d’amour, de magie et d’excitation. Sinon, pourquoi ces désirs seraient-ils si inextricablement ancrés en nous ? Qui peut dire que vous aurez plus de succès qu’eux ? Eh bien, qui peut dire qu’ils n’ont pas eu de succès ?

Poissons (20/02 – 20/03)

Les gens s’exhortent souvent les uns les autres à faire face aux faits. Le problème, c’est que les faits ont l’habitude de changer lorsqu’ils sont vus sous des angles différents. Il est facile de regarder un problème et de penser qu’il est sans espoir, qu’il n’y a rien à faire. Mais, lorsque nous sommes déterminés et que nous faisons un effort, nous pouvons encore faire la différence. C’est une réalité de la vie… et cela vaut la peine d’y faire face ! Quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confronté, n’abandonnez pas avant d’avoir essayé toutes les options. Dans l’héritage de la Nouvelle Lune, il y a une solution innovante.