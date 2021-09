Nancy Drew saison 3 : Date de sortie, intrigue et détails de la distribution

Développé par Noga Landau, Josh Schwartz et Stephanie Savage, et basé sur le personnage de détective adolescent populaire créé par l’éditeur Edward Stratemeyer, ‘Nancy Drew’ est une série dramatique de mystère captivante et menaçante avec une teinte de surnaturel. L’histoire de la série originale CW réinvente certains des personnages de la série de livres, mais la série est toujours dirigée et racontée par le détective adolescent éponyme. C’est la troisième émission de Nancy Drew, après les versions de 1977 et 1995.

Depuis sa première première en octobre 2019, la série a engendré jusqu’à présent deux saisons, au milieu de critiques modérées. Les critiques étaient polarisées, mais le public pensait que la série était un peu sous-estimée. Remplie de personnages attachants et de méchants sinistres, la série vaut bien une montre pour les fans de mystères surnaturels. Après la fin du cliffhanger de la deuxième saison, vous devez vous demander si une troisième saison est déjà en préparation. Si vous êtes curieux, laissez-nous divulguer ce que nous savons sur la date de sortie et d’autres détails.

Date de sortie de la saison 3 de Nancy Drew

Cela fait un moment que la finale de la deuxième saison de la série a été diffusée sur CW. Cependant, les fans devraient se préparer car la série revient officiellement pour une saison 3, et nous avons maintenant une date que vous pouvez enregistrer. Selon l’annonce, la saison 3 de ‘Nancy Drew’ sera diffusée le 8 octobre 2021, sur CW. Il est fort probable que, comme pour la saison précédente, les nouveaux épisodes soient disponibles sur Salto en US+24 soit à compter du9 octobre 2021.

Le 3 février 2021, des mois avant la sortie de la finale de la deuxième saison, la production originale du réseau donnait le feu vertpour une troisième saison. L’équipe est retournée en tournage le 13 juillet 2021 pour commencer le tournage de la saison, et la corvée de production devrait se terminer d’ici le 9 décembre 2021.

Casting de la saison 3 de Nancy Drew

Il n’y a eu aucune annonce officielle concernant le changement de distribution, et nous pouvons supposer en toute sécurité que tous les principaux membres de la distribution se joignent à nous pour la troisième saison. Dans la distribution principale, Kennedy McMann assumera le rôle central de Nancy Drew, aux côtés de Leah Lewis (Georgia “George” Fan), Maddison Jaizani (Bess Marvin), Tunji Kasim (Ned “Nick” Nickerson), Alex Saxon (Ace ), Scott Wolf (Carson Drew) et Riley Smith (Ryan Hudson). Comme les saisons précédentes, la saison à venir recrutera également une pléthore de nouveaux visages. Mais en l’absence d’annonce officielle, il faudra attendre la première de la saison pour connaître les détails.

Intrigue de la saison 3 de Nancy Drew

Dans la finalité de la deuxième saison, nous voyons Myrtle Hudson effectuer de la magie du sang pour invoquer son ancêtre Temperance Hudson. Temperance consume le corps de Myrtle et se révèle comme un ennemi juré de la formation. Temperance est aussi l’ancêtre de Nancy, et en évoquant son personnage, la série ouvre la voie à son avenir – le chemin, cependant, est semé de dangers sombres et désorientants.

Sur le front romantique, nous voyons de nouveaux développements. George propose à Nick dans la finalité de la saison, tandis que Nancy décide de tenter sa chance avec Ace. Cependant, alors qu’elle vient à la maison d’Ace, sa mère révèle qu’Ace s’est embarqué dans un voyage d’été avec Amanda.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, la productrice exécutive Melinda Hsu Taylor a suggéré que la future saison serait beaucoup plus sombre et menaçante. L’histoire reprendra au lendemain de la deuxième saison et préparera les téléspectateurs à un face-à-face entre Temperance et Nancy. Hsu Taylor a comparé la rivalité entre les deux à quelque chose dans le sens de l’antagonisme entre Luke Skywalker et Dark Vador dans “Star Wars”.

Temperance ressemble à l’un des méchants les plus redoutables que la série ait jamais amenés à l’écran. Le troisième volet donnera aux téléspectateurs un aperçu complet de ses pouvoirs diaboliques. De l’autre côté, on voit la possibilité d’un triangle amoureux se former entre Nancy, Ace et Amanda. Cependant, nous devons attendre un peu plus pour connaître les détails.